Μπορεί στις πίστες της Formula 1 ο Max Verstappen να βρίσκεται στο τιμόνι ενός μονοθεσίου της Red Bull και να αποτελεί αντίπαλο της Ferrari, όμως εκτός αγώνων η σχέση του με την ιταλική εταιρεία είναι διαφορετική. Ο Ολλανδός πρωταθλητής διαθέτει στη συλλογή του μια Ferrari Daytona SP3, με την οποία εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στους δρόμους του Μονακό.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε παραδοθεί στον Verstappen νωρίτερα μέσα στο 2026 και έχει ήδη τραβήξει αρκετές φορές τα βλέμματα στο πριγκιπάτο. Δεν πρόκειται, άλλωστε, για μια συνηθισμένη Ferrari, αλλά για ένα συλλεκτικό μοντέλο της σειράς Icona, που συνδυάζει σχεδιαστικές αναφορές στα αγωνιστικά πρωτότυπα της δεκαετίας του 1960 με σύγχρονη τεχνολογία και επιδόσεις supercar.

Η Ferrari του Verstappen ξεχωρίζει από μακριά

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Η Daytona SP3 του Ολλανδού έχει βαφτεί σε Rosso Magma, με δύο ασημί λωρίδες να διατρέχουν το αμάξωμα και ζάντες σε χάλκινη απόχρωση. Ο συνδυασμός είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός, κάνοντας το αυτοκίνητο να ξεχωρίζει ακόμη και στους δρόμους του Μονακό, όπου τα εξωτικά μοντέλα αποτελούν σχεδόν καθημερινή εικόνα.

Η σχεδίασή της αντλεί έμπνευση από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της Ferrari που συμμετείχαν σε αγώνες αντοχής τη δεκαετία του 1960 και η παραγωγή της SP3 περιορίστηκε σε μόλις 599 αυτοκίνητα, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα της σύγχρονης Ferrari.

V12 χωρίς turbo και 840 ίπποι

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Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας 6,5 λίτρων, με ισχύ που φτάνει τους 840 ίππους στις 9.250 σ.α.λ. και ροπή 697 Nm στις 7.250 σ.α.λ. Η ισχύς περνά στους πίσω τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 2,85 δευτερόλεπτα, ενώ για τα 200 χλμ./ώρα απαιτούνται 7,4 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 340 χλμ./ώρα.

Από τα 2 εκατ. ευρώ σε αστρονομικές τιμές

Όταν παρουσιάστηκε, η Daytona SP3 είχε αρχική τιμή περίπου 2 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι εξατομικεύσεις και ο πρόσθετος εξοπλισμός. Η περιορισμένη παραγωγή, όμως, έχει οδηγήσει σε κτόξευση της τιμής.

Ενδεικτικά, μια μοναδική Ferrari Daytona SP3 Tailor Made που δημιουργήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό, πουλήθηκε το 2025 σε δημοπρασία έναντι 26 εκατ. δολαρίων. Τον Αύγουστο του 2026, μια ακόμη Daytona SP3 άλλαξε χέρια σε δημοπρασία έναντι 17,825 εκατ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών και των εξόδων αγοράς.