Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την τεχνολογία και την άνεση, εξακολουθούν να υπάρχουν εταιρείες που θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής σε πραγματικούς αγώνες και θρυλικούς οδηγούς όπως ο Ayrton Senna. Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Αυτοκινήτου του Μοντερέι φέτος, κρυμμένο ανάμεσα στα υπεραυτοκίνητα και τα concept cars, ήταν ένα νέο, ειδικά κατασκευασμένο βρετανικό αυτοκίνητο με γενεαλογία από τη Formula 1: το Nichols N1A ICON 88.

Το όνομα “Nichols” πιθανώς δεν σημαίνει πολλά για τους περισσότερους, αλλά αξίζει την προσοχή μας. Το αυτοκίνητο αναπτύχθηκε από τον Steve Nichols, τον ίδιο μηχανικό που σχεδίασε τη θρυλική McLaren MP4/4 που οδηγούσαν οι Ayrton Senna και Alain Prost κατά τη διάρκεια της κυρίαρχης σεζόν τους το 1988.

Το σύνολο κινεί ένας ατμοσφαιρικός V8 κινητήρας 7 λίτρων, που αποδίδει 650 ίππους, ενώ η ισχύς μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός εξατάχυτου μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων.

Ωστόσο, το ακόμα πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι το βάρος: μόλις 900 κιλά, χάρη σε ένα αμάξωμα από ανθρακονήματα με γραφένιο που προέρχεται απευθείας από τη Formula 1. Αυτό μεταφράζεται σε αναλογία ισχύος προς βάρος περίπου 720 ίππων ανά τόνο, μια τιμή αντάξια ενός πραγματικού αγωνιστικού αυτοκινήτου.

Η αεροδυναμική του N1A βελτιώθηκε στην αεροδυναμική σήραγγα MIRA για να επιτευχθεί η ιδανική ισορροπία μεταξύ κάθετης δύναμης και οπισθέλκουσας. Η ανάρτησή του διαθέτει διάταξη διπλών ψαλιδιών με εξαρτήματα αγωνιστικού επιπέδου, ενώ το φρενάρισμα γίνεται με δαγκάνες πολλαπλών εμβόλων σε στυλ μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το αποτέλεσμα; Μια εντελώς αναλογική, αφιλτράριστη εμπειρία οδήγησης, σχεδιασμένη για όσους θέλουν να νιώσουν κάθε σπιθαμή του δρόμου. Τα ηλεκτρονικά βοηθήματα περιορίζονται στο ελάχιστο: ο έλεγχος πρόσφυσης είναι στάνταρ, ενώ το ABS και το υδραυλικό τιμόνι διατίθενται μόνο ως προαιρετικές επιλογές.

Στο εσωτερικό, το πιλοτήριο είναι σαφώς εμπνευσμένο από την McLaren MP4/4. Υπάρχει πλήρως ανακλινόμενη θέση οδήγησης, ένα μονό κάθισμα και ένας μοχλός αλλαγής ταχυτήτων που θυμίζει αυτόν που χρησιμοποιούσε ο Ayrton Senna. Αναλογικά όργανα, χειριστήρια από κατεργασμένο αλουμίνιο και δερμάτινη επένδυση υψηλής ποιότητας, δημιουργούν ένα εστιασμένο περιβάλλον χωρίς περισπασμούς.