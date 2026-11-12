Ο γερμανικός προμηθευτής αυτοκινητοβιομηχανιών ZF, παρουσίασε το High Revolution Drive, ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρικής κίνησης που μπορεί να φτάσει τις 30.000 σ.α.λ. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι, σύμφωνα με την εταιρεία, προσφέρει την ίδια ισχύ με ένα αντίστοιχο σύστημα της πλατφόρμας SELECT, αλλά με σχεδόν 25% μικρότερο όγκο και περίπου 25% χαμηλότερο βάρος.

Παράλληλα, απαιτεί τη μισή ποσότητα μαγνητικού υλικού, κάτι που μπορεί να περιορίσει το κόστος κατασκευής, αλλά και την εξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες και τις αντίστοιχες αλυσίδες εφοδιασμού.

Πώς καταφέρνει να γυρίζει στις 30.000 στροφές

Η φιλοσοφία πίσω από τη νέα τεχνολογία είναι σχετικά απλή. Όσο αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής ενός ηλεκτροκινητήρα, τόσο μικρότερη ροπή χρειάζεται για να αποδώσει την ίδια ισχύ. Αυτό επιτρέπει τη σχεδίαση ενός μικρότερου και ελαφρύτερου κινητήρα, καθώς μειώνονται οι απαιτήσεις σε μέγεθος του ρότορα.

Βέβαια, η υψηλή ταχύτητα περιστροφής από μόνη της δεν αρκεί. Για να μετατραπεί σε αξιοποιήσιμη δύναμη στους τροχούς, η ZF χρησιμοποιεί ένα κιβώτιο δύο σταδίων με ελικοειδή γρανάζια και συνολική σχέση μετάδοσης περίπου 18:1. Με αυτόν τον τρόπο, οι υψηλές στροφές του ηλεκτροκινητήρα μετατρέπονται στην απαιτούμενη ροπή κίνησης. Η μονάδα που παρουσίασε η εταιρεία αποδίδει μέγιστη ισχύ 272 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή στους τροχούς φτάνει τα 3.500 Nm. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα 3 σε 1, στο οποίο συνδυάζονται ο ηλεκτροκινητήρας, τα ηλεκτρονικά ισχύος και το κιβώτιο μετάδοσης.

50% λιγότερο μαγνητικό υλικό και απόδοση σχεδόν 93%

Τα οφέλη δεν περιορίζονται στις διαστάσεις και στο βάρος. Σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο σύστημα SELECT που λειτουργεί στις 18.000 σ.α.λ., το High Revolution Drive είναι σχεδόν 25% μικρότερο και 25% ελαφρύτερο, ενώ η απαιτούμενη ποσότητα μαγνητικού υλικού έχει μειωθεί κατά 50%. Η μείωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να περιορίσει το κόστος παραγωγής και την εξάρτηση από συγκεκριμένες πρώτες ύλες. Επιπλέον, παρά τις υψηλές στροφές και τη μεγάλη σχέση μετάδοσης, η ZF ανακοινώνει βαθμό απόδοσης σχεδόν 93%, αντίστοιχο με εκείνον του συγκρίσιμου συστήματος SELECT.

Το μικρότερο βάρος μπορεί επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της αυτονομίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η εταιρεία προσανατολίζει τη νέα τεχνολογία κυρίως σε μοντέλα μαζικής παραγωγής, ενώ η αρχιτεκτονική της μπορεί να προσαρμοστεί τόσο σε συστήματα 400Volt όσο και σε συστήματα 800Volt.

Πότε θα το δούμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Το νέο σύστημα βασίζεται στην αρθρωτή πλατφόρμα SELECT και αξιοποιεί ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες, κάτι που αναμένεται να διευκολύνει την ενσωμάτωσή του σε νέα μοντέλα και να περιορίσει τον χρόνο και το κόστος εξέλιξης για τους κατασκευαστές. Ο στόχος της είναι η έναρξη παραγωγής έως το 2030.