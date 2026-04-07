Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Στις πρώτες 43 εταιρείες που εντάσσονται στη λίστα The Most Sustainable Companies in Greece 2026 συγκαταλέγεται ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Το The Most Sustainable Companies in Greece 2026 είναι μια πρωτοβουλία του QualityNet Foundation, η οποία αναπτύσσεται υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Υποστηρίζεται από τον ΣΕΒ, τον ΕΒΕΑ, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών καθώς επίσης και του German Council for Sustainable Development.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση επιβεβαιώνει τη συστηματική και ολιστική προσέγγιση του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μέσα από την ενσωμάτωση των αρχών ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) στη στρατηγική, τη λειτουργία και τις επιχειρηματικές του πρακτικές.

Σύμφωνα με το πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η ένταξη των εταιρειών στη λίστα προκύπτει έπειτα από πολλαπλά επίπεδα αξιολόγησης της συστημικής τους προσέγγισης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της επίδρασής τους μέσω πολιτικών, διαδικασιών, συστημάτων διοίκησης και των επιτευγμάτων τους.

Για τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, η βιωσιμότητα αποτελεί διαρκή προτεραιότητα και αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής του αντίληψης, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Στην ηγετική αυτή ομάδα The Most Sustainable Companies in Greece 2026 έχουν ήδη ενταχθεί οι εταιρείες από τους κάτωθι κλάδους:

BIOMHXANIA – ENEΡΓΕΙΑ: HELLENiQ ENERGY, IMERYS, METLEN Energy & Metals, MOTOR OIL

GROUP, ELVALHALCOR, POLYECO, V GROUP, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΔΕΗ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΜΑΙΛΛΗΣ, ΤΙΤΑΝ

ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

RETAIL: LIDL ΕΛΛΑΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ–ΥΓΕΙΑ: AFFIDEA, APIVITA, ASTRAZENECA, CHIESI, GENESIS PHARMA, MSD, ΟΜΙΛΟΣ HHG, ΥΓΕΙΑ, μέλος του ΟΜΙΛΟΥ HHG,

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: OPTIMA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: NOVA, ΟΜΙΛΟΣ OTE, ΟΜΙΛΟΣ QUEST

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: CACTUS HOTELS, ELECTRA HOTELS, METAXA HOSPITALITY GROUP, MITSIS GROUP, SANI/IKOS GROUP

ΝΑΥΤΙΛΙΑ: DANAOS CORPORATION

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ: ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (ΑΙΑ), LAMDA DEVELOPMENT, ΕΥΔΑΠ,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ), ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ