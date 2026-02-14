Ο όμιλος Stellantis που απαρτίζεται από 14 μάρκες και πιο συγκεκριμένα τις: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram και Vauxhall, δηλώνει έτοιμος να κάνει μια αξιοσημείωτη στροφή στην ευρωπαϊκή του στρατηγική, αναβιώνοντας ντίζελ εκδόσεις για τουλάχιστον επτά επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα (EV) δεν αναπτύχθηκε με τον ρυθμό που αναμένονταν, και καθώς οι ρυθμιστικές πιέσεις στη Γηραιά Ήπειρο έχουν “χαλαρώσει” σε σχέση με προηγούμενες δεσμεύσεις για μετακίνηση αποκλειστικά σε μηδενικές εκπομπές.

Η αλλαγή κατεύθυνσης άρχισε στα τέλη του 2025 και περιλαμβάνει την επαναφορά diesel εκδόσεων σε μοντέλα που έχουν ήδη υπάρξει στην αγορά ή είχαν αποσυρθεί. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται δημοφιλείς επιλογές όπως το Opel Astra, Opel Combo, Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Zafira, DS7, Alfa Romeo Tonale, Stelvio και Giulia καθώς και άλλα van.

Σημειώνεται ότι η αγορά diesel στην Ευρώπη έχει καταγράψει σημαντική πτώση τα τελευταία χρόνια καθώς μόλις το 8% των νέων αυτοκινήτων το 2025 ήταν πετρέλαιο (το 2015 ήταν πάνω από 50%, αν και πλέον βέβαια δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές).

Παρά τη μείωση της δημοτικότητας, ο όμιλος Stellantis βλέπει στο diesel ευκαιρία διαφοροποίησης και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ειδικά απέναντι σε πολλούς κινέζους κατασκευαστές που εστιάζουν σχεδόν αποκλειστικά σε ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, και στις περιφερειακές ανάγκες πελατών που θέλουν μεγαλύτερη αυτονομία και χαμηλό κόστος χρήσης σε μεγάλες αποστάσεις ή με ρυμούλκηση φορτίων (τομείς όπου τα ηλεκτρικά δεν έχουν ακόμη πλήρη υπεροχή).

Δήλωση του ομίλου: “Αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τους diesel κινητήρες στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, και σε ορισμένες περιπτώσεις, να αυξήσουμε την προσφορά κινητήρων μας. Στον όμιλο Stellantis θέλουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, γι’ αυτό και επικεντρωνόμαστε στη ζήτηση των πελατών”.

Αν και τα diesel αυτοκίνητα ήταν κάποτε το «αφεντικό» των ευρωπαϊκών δρόμων, η πτώση τους ήταν δραματική. Παρ’ όλα αυτά, ο όμιλος Stellantis βλέπει σε αυτή την κατηγορία δυνατότητα ανάκτησης μεριδίου αγοράς, ειδικά σε τμήματα όπου οι ηλεκτρικές επιλογές παραμένουν λιγότερο ελκυστικές ή πρακτικές για ορισμένους οδηγούς.

Η στροφή του ομίλου από την πλήρη εξάρτηση στην ηλεκτροκίνηση προς μια «πιο ευέλικτη γκάμα κινητήρων», που περιλαμβάνει EV, υβριδικά, ακόμη και diesel σε επιλεγμένα μοντέλα, αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αναπροσαρμογή της αυτοκινητοβιομηχανίας στην εποχή μετά την ταχεία αλλά άνιση μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα.