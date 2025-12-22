Η αλήθεια είναι ότι τα ηλεκτρικά οχήματα πιάνουν φωτιά πολύ σπανιότερα από τα οχήματα που κινούνται με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Παρόλα αυτά, άμα πιάσουν, τότε η κατάσβεση τους απαιτεί ειδικές γνώσεις, δεκάδες τόνους νερού, ακόμα και ειδικές κουβέρτες κατάσβεσης.

Το πρόσφατα κατοχυρωμένο, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σύστημα της Stellantis, χρησιμοποιεί στρατηγικά τοποθετημένα κανάλια αφρού και μηχανισμούς ανάπτυξης που μπορούν να πλημμυρίσουν τα επηρεαζόμενα κελιά μπαταριών με αφρό υψηλής μόνωσης όταν ανιχνεύεται ασυνήθιστη θερμότητα, απομονώνοντας την προβληματική περιοχή και επιβραδύνοντας δραματικά (αν όχι σταματώντας εντελώς) την αλυσιδωτή αντίδραση που οδηγεί σε φωτιά της μπαταρίας.

Το σύστημα βασίζεται σε μια σειρά από αισθητήρες θερμοκρασίας σε όλη την μπαταρία και φαίνεται να είναι μια αρκετά βιώσιμη λύση σε ένα πρόβλημα που, αν και σπάνιο, σίγουρα υπάρχει.

Τα βασικά κομμάτια της πατέντας είναι:

Μια κύστη γεμάτη με μια χημική ουσία επιβράδυνσης πυρκαγιάς: Αυτή η κύστη βρίσκεται κοντά στα στοιχεία της μπαταρίας, είναι κατασκευασμένη από ένα εύκαμπτο πολυμερές και έτσι μπορεί να τρυπηθεί όταν χρειάζεται.

Δύο σετ λεπίδων

– Πρώτες λεπίδες: στοχεύουν στην κύστη, έτοιμες να τη διαπεράσουν και να απελευθερώσουν την χημική ουσία επιβράδυνσης πυρκαγιάς.

– Δεύτερες λεπίδες: στοχεύουν σε συγκεκριμένα σημεία στη γραμμή εισόδου ψυκτικού, στη γραμμή εξόδου ή στις ψύκτρες για να τα διαρρήξουν και να απελευθερώσουν ψυκτικό απευθείας στη συστοιχία.

Όλα τα παραπάνω (όπως και οι τιμές από τους αισθητήρες), ελέγχονται από έναν κεντρικό επεξεργαστή.

Μπορεί τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν εγγυώνται την παραγωγή, αλλά αυτό πληροί πολλές προϋποθέσεις: χρησιμοποιεί γνωστά εξαρτήματα, ενσωματώνεται με υπάρχοντα συστήματα ψύξης και αξιοποιεί αποδεδειγμένη χημεία επιβράδυνσης πυρκαγιάς. Δεν μοιάζει τόσο με μια τρελή ιδέα όσο με μια αρχιτεκτονική έτοιμη για παραγωγή που θα μπορούσε να κυκλοφορήσει σε επερχόμενες πλατφόρμες ηλεκτρικών οχημάτων.

Πηγή: moparinsiders.com