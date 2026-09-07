Τα τελευταία χρόνια το ο Όμιλος της AUTOHELLAS επεκτάθηκε σημαντικά. Στο χαρτοφυλάκιο της προστέθηκαν αρκετές αντιπροσωπείες. Και από τέσσερις εταιρίες που είχε πριν από μερικά χρόνια σήμερα έφθασε να εκπροσωπεί 13 εταιρίες. Αν λάβουμε υπόψη μας και την κινέζικη εισβολή στην Ευρώπη, κρίθηκε αναγκαία μια μεγάλη αναδιάρθρωση στα στελέχη της.

Με την ενίσχυση του Ομίλου με δυνατά στελέχη, η οργανωτική λειτουργία των εισαγωγικών εταιριών θα είναι πιο ευέλικτη και θα μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών.

Ο Ανδρέας Χριστοφορίδης, μετά από μια επιτυχημένη πορεία και σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του Ομίλου, αποχωρεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, για προσωπικούς λόγους, από τη θέση του Γενικού Διευθυντή των Εισαγωγικών Εταιριών Αυτοκινήτων.

Τη θέση του αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ψυλλάκης, ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της ελληνικής και διεθνούς αγοράς αυτοκινήτου. Έχει μεγάλη και διεθνή εμπειρία στη διοίκηση και ανάπτυξη οργανισμών του κλάδου. Ο κ. Ψυλλάκης που αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος των Εισαγωγικών Εταιριών Αυτοκινήτων του Ομίλου της AUTOHELLAS, κατείχε ηγετικές θέσεις στη Mercedes-Benz στην Ελλάδα, τη Βραζιλία, τη Νότια Κορέα, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, έγιναν βασικές και σημαντικές αλλαγές στις διοικητικές θέσεις. Η νέα διοικητική δομή για τις εταιρίες του Ομίλου της AUTOHELLAS

Ο Μάριος Μπαρκής αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση των HYUNDAI HELLAS και KIA HELLAS

Ο Κώστας Μάτης αναλαμβάνει Brand Directors στη Hyundai Hellas

Ο Σπύρος Χατζηπάνης αναλαμβάνει Brand Directors στην Kia Hellas

Ο Άγγελος Στεφανόπουλος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση των CHANGAN και AVATR, διατηρώντας παράλληλα την ευθύνη για τους τομείς Digital Transformation και CRM/CX.

Ο Ευάγγελος Καλογηράτος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση των FIAT, ALFA ROMEO, JEEP, LEAPMOTOR και LEPAS, διαδεχόμενος τον Γιώργο Μπακόπουλο, ο οποίος αποχωρεί από τον Όμιλο. Ο κ. Καλογηράτος διαθέτει μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στον χώρο του αυτοκινήτου, έχοντας εργαστεί σε θέσεις ευθύνης για τις μάρκες Suzuki, Volkswagen, Audi και Skoda.

Ο Νάσος Δέδες επιστρέφει στο δυναμικό του Ομίλου και αναλαμβάνει, μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη Βερναρδάκη, τη θέση του Διευθυντή Marketing της HYUNDAI HELLAS.

Ο Νικήτας Οικονόμου αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων της AVATR, της νέας μάρκας που εντάχθηκε στην CHANGAN HELLAS.

Ο Ιωάννης Ζωγράφος, με μακρόχρονη και επιτυχημένη εμπειρία στα τμήματα πωλήσεων των TOYOTA και LEXUS, αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Πωλήσεων της XPENG.

Ο Βασίλης Παπαναστασίου αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή After Sales για όλες τις μάρκες της ITALIAN MOTION, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη επαγγελματική του εμπειρία στη Ford Motor Hellas.Ο κ. Παπαναστασίου διαδέχεται τον Fausto Buganza ο οποίος αποχωρεί από τον Όμιλο μετά από πολυετή και επιτυχημένη πορεία στο After Sales των εταιριών FIAT, ALFA ROMEO, JEEP και LEAPMOTOR.

Οι νέες διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές αντανακλούν τη διεύρυνση του Ομίλου της AUTOHELLAS στον χώρο του αυτοκινήτου και τη στρατηγική του για τη δημιουργία μιας ακόμη πιο ευέλικτης και αποτελεσματικής οργανωτικής δομής, ικανής να υποστηρίξει την ανάπτυξη των υφιστάμενων και νέων μαρκών του.

Σχετικά με το Autohellas Group

Η Autohellas ιδρύθηκε το 1966 από τον Θεόδωρο Βασιλάκη και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1999. Δραστηριοποιείται στη βραχυπρόθεσμη μίσθωση, στο fleet management / λειτουργική μίσθωση, εισαγωγή και διανομή αυτοκινήτων, ενώ τέλος διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων λιανικής και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ο Όμιλος έχει την έδρα του καθώς επίσης και την πλειοψηφία των δραστηριοτήτων του στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, έχει μία αναπτυσσόμενη διεθνή παρουσία κυρίως στην ενοικίαση/leasing αυτοκινήτων στη Πορτογαλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Σερβία, Μαυροβούνιο και Κροατία. H Autohellas έχει στόλο άνω των 65,000 αυτοκινήτων, τα περιουσιακά στοιχεία του ισολογισμού της ξεπερνούν τα 1,8 δις. και το 2025 τα έσοδά της έφθασαν το 1,034 δις. ευρώ. Ο Όμιλος απασχολεί 1,800 ανθρώπους σε όλες τις θυγατρικές του. Η οικογένεια Βασιλάκη ελέγχει την πλειοψηφία των μετοχών της εισηγμένης εταιρείας. Ο Όμιλος Βασιλάκη δραστηριοποιείται επίσης στον κλάδο των αερομεταφορών μέσω της αεροπορικής εταιρείας Aegean Airlines.