Με την παράδοση τεσσάρων εκατομμυρίων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, ο Όμιλος Volkswagen επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας από τους βασικούς παγκόσμιους παίκτες στη μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Μάλιστα το 2025 κατατάχθηκε μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων κατασκευαστών BEV παγκοσμίως, ενώ στην Ευρώπη κατέχει ξεκάθαρη ηγετική θέση με μερίδιο περίπου 27%.

Από το VW e-up! στην πλατφόρμα MEB των 3 εκατ. EV

Η πορεία αυτή ξεκίνησε το 2013 με το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής του Ομίλου, το VW e-up!, ενώ το 2014 ακολούθησε το VW e-Golf. Από το 2019 και μετά, η ηλεκτρική στρατηγική επιταχύνθηκε σημαντικά με την εισαγωγή της αρθρωτής πλατφόρμας ηλεκτρικής κίνησης Modular Electric Drive Matrix (MEB). Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί περίπου τρία εκατομμύρια οχήματα βασισμένα στην MEB, καθιστώντας την τη βασική ηλεκτρική αρχιτεκτονική του Ομίλου.

Ηλεκτρικά για όλες τις ανάγκες

Σήμερα οι μάρκες του Ομίλου VW προσφέρουν περισσότερα από 30 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά μοντέλα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, από compact αυτοκίνητα έως πολυτελή SUV. Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και το 2026, με περισσότερα από 20 νέα μοντέλα να αναμένονται στην αγορά, περίπου τα μισά εκ των οποίων θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η νέα Electric Urban Car Family στην Ευρώπη, η οποία θα αποτελείται από τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα πόλης και compact SUV.

Παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής BEV



Περίπου το 77% των τεσσάρων εκατομμυρίων BEV κατασκευάστηκε στην Ευρώπη, όπου λειτουργούν σήμερα έντεκα μονάδες παραγωγής, ενώ παράλληλα οι εγκαταστάσεις Pamplona και Martorell προετοιμάζονται για την παραγωγή των μοντέλων της Electric Urban Car Family. Περίπου ένα στα πέντε ηλεκτρικά οχήματα του Ομίλου Volkswagen κατασκευάζεται στην Κίνα, ενώ το 3% των συνολικών BEV που έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα από τον Όμιλο Volkswagen έχει κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Βραζιλία, η παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων ξεκίνησε πρόσφατα στο εργοστάσιο του Σάο Πάολο.

Οι βασικές αγορές ηλεκτρικών οχημάτων

Οι τρεις βασικές αγορές για τα ηλεκτρικά οχήματα του Ομίλου Volkswagen είναι η Ευρώπη, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 95% των συνολικών παραδόσεων. Η Ευρώπη παραμένει η σημαντικότερη αγορά, απορροφώντας περίπου τo 68% των ηλεκτρικών οχημάτων του Ομίλου, στην Κίνα αντιστοιχεί το 20% των παραδόσεων, ενώ περίπου το 8% κατευθύνθηκε προς τις ΗΠΑ.

Η συμβολή των μαρκών του Ομίλου



Περίπου δύο εκατομμύρια οχήματα προέρχονται από τη μάρκα Volkswagen, ακολουθούν η μάρκα της Skoda με 480.000 οχήματα και η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα με 140.000 οχήματα. Η Audi, αντιπροσωπεύει περίπου το 22% των BEV με 870.000 οχήματα.

Τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα

Τα δέκα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου Volkswagen, που αντιπροσωπεύουν συνολικά πάνω από το 80% των παραδόσεων, είναι τα εξής (σε χιλιάδες οχήματα):

1. Volkswagen ID.4 / ID.5 – 901.000

2. Volkswagen ID.3 – 628.000

3. Audi Q4 e-tron – 387.000

4. Skoda Enyaq – 352.000

5. Audi e-tron / Q8 e-tron – 255.000

6. Porsche Taycan – 177.000

7. CUPRA Born – 172.000

8. Volkswagen e-Golf – 152.000

9. Volkswagen ID. Buzz – 132.000

10. Volkswagen ID.7 – 132.000