Όταν η Ferrari παρουσίασε την Enzo, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δημιούργησε ένα από τα πιο εμβληματικά supercars όλων των εποχών. Σήμερα, περισσότερα από 20 χρόνια αργότερα, το μοντέλο όχι μόνο διατηρεί τη λάμψη του, αλλά συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ στις δημοπρασίες.

Αυτό ακριβώς αναμένεται να συμβεί και με μία εξαιρετικά σπάνια Ferrari Enzo του 2004, η οποία ετοιμάζεται να περάσει κάτω από το σφυρί και εκτιμάται ότι θα πουληθεί για ποσό που μπορεί να ξεπεράσει τα 11 εκατομμύρια δολάρια.

Η Enzo που δεν έμοιαζε με καμία άλλη

Οι περισσότερες Ferrari Enzo παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους σε κόκκινο χρώμα, όπως επιτάσσει η παράδοση της ιταλικής μάρκας. Η συγκεκριμένη όμως είναι διαφορετική. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες Enzo που κατασκευάστηκαν σε μαύρη απόχρωση Nero Daytona, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα περιζήτητη μεταξύ των συλλεκτών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημοπρασίας, ελάχιστα αυτοκίνητα παραδόθηκαν εξαρχής σε αυτό το χρώμα, κάτι που ανεβάζει κατακόρυφα τη συλλεκτική τους αξία.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πωλήθηκε αρχικά στη Νεβάδα, προτού περάσει στα χέρια νέου ιδιοκτήτη στο Κολοράντο το 2009. Άλλαξε ξανά ιδιοκτήτη το 2012, καταλήγοντας σε έναν συλλέκτη στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα, ενώ το 2022 μεταφέρθηκε μαζί με τον ιδιοκτήτη του στη Φλόριντα. Νωρίτερα φέτος, έλαβε την πιστοποίηση Ferrari Classiche και υποβλήθηκε σε γενικευμένο service, το κόστος του οποίου ξεπέρασε τις 80.000 δολάρια.

Σε άριστη κατάσταση με 21.352χλμ.

Προς το παρόν, η συγκεκριμένη Enzo έχει διανύσει 21.352 χλμ. Αν και το νούμερο αυτό είναι προφανώς αμελητέο σε σύγκριση με ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο, θεωρείται σχετικά μεγάλο για μία Enzo. Ενδεικτικά, μία άλλη μαύρη Enzo που πωλήθηκε από τον οίκο Broad Arrow Auctions νωρίτερα φέτος, άλλαξε χέρια έχοντας διανύσει μόλις 692 χλμ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το supercar πωλήθηκε έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 15,185 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που το κατέστησε το δεύτερο ακριβότερο αντίτυπο που έχει πωληθεί ποτέ σε δημόσια δημοπρασία.

Μόλις 399 αυτοκίνητα για όλο τον κόσμο

Η Ferrari Enzo κατασκευάστηκε μεταξύ 2002 και 2004 σε μόλις 399 μονάδες, αν και αργότερα δημιουργήθηκε ακόμη μία κατόπιν ειδικού αιτήματος, ανεβάζοντας ανεπίσημα τον αριθμό στις 400. Αυτό από μόνο του αρκεί για να την κατατάξει στα πιο σπάνια μοντέλα της σύγχρονης Ferrari. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης Enzo, η σπανιότητα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω του χρώματος, αλλά και της εξαιρετικής κατάστασης στην οποία διατηρείται.

Κάτω από το ανθρακονημάτινο αμάξωμα βρίσκεται ένας από τους πιο εμβληματικούς κινητήρες που φόρεσε ποτέ αυτοκίνητο δρόμου της Ferrari. Ο ατμοσφαιρικός V12 των 6,0 λίτρων αποδίδει 660 ίππους και συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο F1 έξι σχέσεων. Για τα δεδομένα της εποχής, οι επιδόσεις ήταν εξωπραγματικές με το 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 3,6 δευτ. και τελική ταχύτητα άνω των 350 χλμ./ώρα.

Η Enzo αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα ασφαλέστερα «επενδυτικά» αυτοκίνητα για συλλέκτες.

Οι τιμές της έχουν εκτοξευθεί την τελευταία δεκαετία, με ορισμένα σπάνια παραδείγματα να ξεπερνούν πλέον τα 10 εκατ. δολάρια. Η συγκεκριμένη μαύρη Enzo αναμένεται να κινηθεί ακόμη υψηλότερα, καθώς συνδυάζει χαμηλή παραγωγή, μοναδικό χρώμα και εξαιρετικό ιστορικό συντήρησης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα από τα πιο περιζήτητα σύγχρονα συλλεκτικά αυτοκίνητα στον κόσμο.