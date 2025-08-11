Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο γερμανικός βελτιωτικός οίκος JP Performance GmbH πήρε μία Corolla της δεκαετίας του ’90 και την ένωσε με τη μηχανική καρδιά του σύγχρονου Toyota GR Yaris, δημιουργώντας ένα μοναδικό αυτοκίνητο που συνδυάζει ρετρό σχεδιασμό με σοβαρή ιπποδύναμη.

Το project ξεκίνησε αφαιρώντας το αμάξωμα της Corolla, πριν εγκατασταθεί ένας βαθύτερος προφυλακτήρας με splitter, μια πίσω αεροτομή και φαρδιά φτερά. Μάλιστα εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως το μεταξόνιο των 2.461χλστ. της Corolla E110 είναι ελαφρώς μικρότερο από το GR Yaris που μετρά 2.560χλστ.

Σύστημα μετάδοσης κίνησης και εσωτερικό, είναι παρμένα από το GR Yaris. Έτσι, κάτω από το καπό βρίσκεται ο υπερτροφοδοτούμενος τρικύλινδρος κινητήρας 1,6 λίτρων του εργοστασιακού hot hatch, που αποδίδει 305 ίππους και 400 Nm ροπής ενώ η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός εξατάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων και του συστήματος GR-Four AWD της Toyota.

Επιπλέον, το σύνολο διαθέτει ανάρτηση GR-tuned και πολύ μεγαλύτερα φρένα, ώστε να προσφέρουν καλύτερο χειρισμό και δυναμική οδήγησή.