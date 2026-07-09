Όταν ακούμε για τη VW, το μυαλό μας πηγαίνει σε νέα μοντέλα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή τεχνολογικές καινοτομίες. Αυτή τη φορά όμως, πρωταγωνιστές δεν είναι ούτε οι μηχανικοί ούτε τα ρομπότ της παραγωγής, αλλά… 100 πρόβατα.

Στο εργοστάσιο της Volkswagen στο Πόζναν της Πολωνίας, η γερμανική εταιρεία αποφάσισε να αντικαταστήσει τα συμβατικά χλοοκοπτικά μηχανήματα με ένα κοπάδι προβάτων, τα οποία έχουν αναλάβει να διατηρούν χαμηλή τη βλάστηση κάτω από περισσότερα από 31.000 φωτοβολταϊκά πάνελ που τροφοδοτούν τη μονάδα παραγωγής.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 18,3 MW, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα βιομηχανικά έργα του είδους στην Ευρώπη. Τις ηλιόλουστες ημέρες μπορεί να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου, ενώ σε ετήσια βάση παράγει περίπου το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η μονάδα.

Η χρήση των προβάτων δεν έγινε μόνο για να μειωθεί το κόστος συντήρησης. Τα ζώα βόσκουν φυσικά ανάμεσα στις σειρές των πάνελ, αποφεύγοντας τη χρήση βαρέων μηχανημάτων, τον θόρυβο, τις εκπομπές ρύπων και τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Παράλληλα, η φυσική λίπανση του εδάφους και η ήπια διαχείριση της βλάστησης συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής του Πόζναν, το οποίο μελετά πώς επηρεάζουν τα φωτοβολταϊκά την ευζωία των ζώων, το μικροκλίμα, τη βλάστηση και το έδαφος. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για μία από τις πρώτες μελέτες αυτού του είδους σε τόσο μεγάλη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στην Πολωνία.

Όπως ανέφερε η διευθύντρια του εργοστασίου, το συγκεκριμένο πάρκο «παράγει πολύ περισσότερα από πράσινη ηλεκτρική ενέργεια». Αποτελεί, όπως είπε, έναν χώρο όπου συνδυάζονται η ανανεώσιμη ενέργεια, η προστασία της φύσης, η τοπική αγροτική δραστηριότητα και η επιστημονική έρευνα, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη βιομηχανία μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον.

Ίσως τελικά η πιο έξυπνη τεχνολογία να μην είναι πάντα η πιο πολύπλοκη. Στην περίπτωση της Volkswagen, μια λύση που χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια αποδεικνύεται ιδανική ακόμη και για ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο αυτοκινήτων.