Όταν ακούμε τη λέξη Papamobil, το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως στις ειδικά διαμορφωμένες Mercedes-Benz, με τον χαρακτηριστικό διαφανή θόλο που επιτρέπει στους πιστούς να βλέπουν τον Ποντίφικα κατά τις δημόσιες εμφανίσεις του. Αυτή τη φορά, όμως, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική. Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ πραγματοποιεί την περιοδεία του στη Νότια Αμερική και για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιεί… αγροτικά.

Τρεις κατασκευαστές, η Toyota, η Fiat και η Chevrolet, συνεργάστηκαν με τοπικές εταιρείες ειδικών μετασκευών, δημιουργώντας πέντε οχήματα βασισμένα σε δημοφιλή pick-up. Πρόκειται για τα Toyota Hilux, Fiat Titano και Chevrolet S10, τα οποία απέκτησαν εντελώς διαφορετικό ρόλο από εκείνον για τον οποίο σχεδιάστηκαν αρχικά. Από εργαλεία δουλειάς και επαγγελματικά οχήματα μετατράπηκαν σε κινητές εξέδρες για τις δημόσιες εμφανίσεις του Πάπα.

Το Toyota Hilux έγινε το νέο Papamobil της Αργεντινής

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Το πιο εντυπωσιακό από τα τρία μοντέλα είναι ίσως το Toyota Hilux, το οποίο ανέλαβε τις μετακινήσεις του Πάπα στην Αργεντινή. Η Toyota Argentina παρουσίασε δύο ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, τα οποία κατασκευάστηκαν στη χώρα και προετοιμάστηκαν για τις ανάγκες της επίσκεψης στο Μπουένος Άιρες και την Κόρδοβα.

Η μετασκευή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Vallé Equipamientos, η οποία ανέλαβε να προσαρμόσει το αμάξωμα και το εσωτερικό, ενσωματώνοντας σχεδιαστικά στοιχεία από τη νέα, ένατη γενιά του Hilux. Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή βρίσκεται φυσικά στο πίσω μέρος. Εκεί όπου κανονικά θα υπήρχε η καρότσα, έχει δημιουργηθεί μια ειδική θέση για τον Ποντίφικα, με ένα υπερυψωμένο κάθισμα-θρόνο, επενδυμένο με λευκό οικολογικό δέρμα. Δίπλα του υπάρχουν δύο αναδιπλούμενα καθίσματα, τοποθετημένα πλευρικά, ενώ η πρόσβαση γίνεται μέσω ειδικών σκαλοπατιών και μιας διαμόρφωσης στην πίσω πόρτα.

Πάνω από τον χώρο έχει τοποθετηθεί ένας μεγάλος, φωτιζόμενος διαφανής θόλος από πολυκαρβονικό υλικό, ο οποίος προστατεύει τον Πάπα , με το συνολικό ύψος του οχήματος να φτάνει περίπου τα 3,1 μέτρα. Το λευκό χρώμα κυριαρχεί σε ολόκληρο το αμάξωμα, ενώ υπάρχουν ειδικά διακριτικά του Βατικανού, θυρεοί του Πάπα και πινακίδες του Κράτους της Πόλης του Βατικανού. Κάτω από το αμάξωμα, το Hilux διατηρεί το γνωστό πλαίσιο τύπου σκάλας IMV και τον πετρελαιοκινητήρα του μοντέλου. Ωστόσο, η πίσω ανάρτηση έχει δεχθεί τροποποιήσεις, με επαναρύθμιση των φύλλων σούστας και των αμορτισέρ, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη σταθερότητα και άνεση στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με την Toyota, η επιλογή του Hilux δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται για το μοντέλο με τη μεγαλύτερη παραγωγή στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας της Αργεντινής, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα οικείο στους κατοίκους της χώρας.

Στην Ουρουγουάη, τον ρόλο του Papamobil ανέλαβε ένα Fiat Titano, το οποίο μετατράπηκε από την τοπική εταιρεία Nordex. Η βάση είναι η έκδοση με μονή καμπίνα, ενώ κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται η πλατφ,όρμα τύπου σκάλας που προέρχεται από την κινεζική Changan.Όπως και στο Hilux, το αμάξωμα είναι βαμμένο λευκό, ενώ στο καπό έχουν τοποθετηθεί σημαίες του Βατικανού και στις πόρτες τα αντίστοιχα εμβλήματα. Στο Περού, η αποστολή ανατέθηκε στην Chevrolet S10, με δύο ειδικά διαμορφωμένα οχήματα να έχουν προετοιμαστεί από την εταιρεία Engesig, σε συνεργασία με την General Motors.

Από την ηλεκτρική Mercedes στα πετρελαιοκίνητα pick-up

Από το 2024, το Βατικανό διαθέτει μία αμιγώς ηλεκτρική Mercedes-Benz G 580 με τεχνολογία EQ, ειδικά διαμορφωμένη για τις ανάγκες του Ποντίφικα. Στη Νότια Αμερική, όμως, οι συνθήκες και οι απαιτήσεις της περιοδείας οδήγησαν σε μια διαφορετική λύση. Τα τοπικά pick-up προσφέρουν στιβαρό πλαίσιο, αντοχή και τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν τις ειδικές κατασκευές που απαιτούνται για τις δημόσιες εμφανίσεις του. Έτσι, η εικόνα του Papamobil αποκτά για λίγο έναν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα.