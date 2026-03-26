Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου φαίνεται να περνά σε μια νέα εποχή, με τα ηλεκτρικά μοντέλα να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο και να κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περισσότερα από 1 στα 4 νέα αυτοκίνητα που πωλούνται πλέον στην Ευρώπη είναι ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς τάση, είναι ήδη πραγματικότητα.

Η άνοδος αυτή δεν ήρθε τυχαία. Οι αυστηρότεροι κανονισμοί εκπομπών, τα κρατικά κίνητρα και η αυξανόμενη γκάμα μοντέλων έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση της μετάβασης. Οι καταναλωτές δείχνουν πλέον πιο «ζεστοί» απέναντι στα EV, ενώ και οι κατασκευαστές επενδύουν μαζικά σε νέες πλατφόρμες και τεχνολογίες. Φυσικά μη ξεχνάμε και το γεγονός πως εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές στα ορυκτά καύσιμα έχουν εκτιναχθεί, με πολλούς να βλέπουν στην πράξη πόσο πιο φθηνές είναι οι μετακινήσεις πλέον με ένα ηλεκτρικό ή εξηλεκτρισμένο μοντέλο, κάνοντας το μεγάλο βήμα.

Οι αριθμοί που δείχνουν την αλλαγή

Τα στοιχεία αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη στροφή. Τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) αυξάνουν συνεχώς το ποσοστό τους, ενώ σε συνδυασμό με τα plug-in υβριδικά (PHEV), το συνολικό μερίδιο ξεπερνά πλέον το 25% των νέων ταξινομήσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα συμβατικά μοντέλα εσωτερικής καύσης αρχίζουν να χάνουν έδαφος, ειδικά στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης, όπου οι πολιτικές για μείωση των ρύπων είναι πιο επιθετικές.

Παρά την ανάπτυξη, η αγορά των EV δεν είναι χωρίς προκλήσεις.

Το υψηλό κόστος αγοράς, οι ανησυχίες για την αυτονομία και κυρίως οι υποδομές φόρτισης, παραμένουν ζητήματα που επηρεάζουν την τελική απόφαση των καταναλωτών. Σε ορισμένες χώρες, μάλιστα, η ανάπτυξη δείχνει να επιβραδύνεται, καθώς μειώνονται ή αλλάζουν τα κρατικά κίνητρα.

Παρά τις προκλήσεις, η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη. Η Ευρώπη κινείται με γοργούς ρυθμούς προς την ηλεκτροκίνηση, με τα EV να παίζουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το γεγονός ότι πάνω από το 25% των νέων αυτοκινήτων ανήκουν ήδη σε αυτή την κατηγορία δείχνει ότι η αλλαγή δεν είναι μελλοντική, συμβαίνει τώρα.