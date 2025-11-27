Ο πρώην συμπαρουσιαστής του Top Gear και συνδημιουργός του The Grand Tour αποκάλυψε ότι απέκτησε πρόσφατα την δική του Mustang Dark Horse – και μάλιστα εκείνη που οδήγησε για τις ανάγκες των γυρισμάτων του DriveTribe.

«Οι σχεδιαστές μιλάνε πάντα για στιλιστικά στοιχεία και αναφορές στο παρελθόν στα νέα τους αυτοκίνητα. Αλλά μόνο όταν βλέπεις μαζί τις δύο αυτές Mustang, τα στοιχεία αυτά ζωντανεύουν πραγματικά. Βλέπεις, για παράδειγμα, τις μεγάλες μάσκες τους, τα φώτα αλλά και τις γραμμές στο πλάι. Αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν καλά τι κάνουν!. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχω και τις δύο. Πάντα λάτρευα την Mustang. Αλλά αυτή είναι πραγματικά κάτι εντελώς διαφορετικό», δήλωσε ο Βρετανός παρουσιαστής Richard Hammond.

Η σχέση του Richard Hammond με την Mustang δεν είναι νέα. Ο ίδιος έχει ακόμα και σήμερα στην κατοχή του μια 390 GT του ‘69, χρονιά που η ταινία Bullit καθήλωσε με πρωταγωνιστή το αμερικάνικο pony της Ford τους ανά τον κόσμο θεατές στη μεγάλη οθόνη.

Ford Mustang Dark Horse – Η απόλυτη Mustang

Η νέα Ford Mustang Dark Horse είναι η πλέον κατάλληλη Mustang μαζικής παραγωγής για χρήση σε πίστα και την ίδια στιγμή ένα μοναδικό στο είδους του σπορ κουπέ μοντέλο, το οποίο τροφοδοτείται από μια ισχυρότερη έκδοση του μοναδικού 5λτ. V8 κινητήρα Coyote της Ford, με νέους εκκεντροφόρους και μοναδικές ρυθμίσεις.

Ο σχεδιασμός του συστήματος εισαγωγής αέρα με δύο πεταλούδες γκαζιού επιτρέπει σε διπλάσιες ποσότητες φρέσκου αέρα να εισέρχονται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση 454 ίππων και ροπή 540 Nm.

Ο κορυφαίος αυτός κινητήρας συνδυάζεται στάνταρ με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων με επιλογέα από τιτάνιο που έχει κατασκευαστεί μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης ή εναλλακτικά με το 10τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της Ford, με χειριστήρια αλλαγής στο τιμόνι. Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα συνοδεύονται με σημαντικές αναβαθμίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στην καμπίνα, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζουν τη θέση της ως το πιο «προσηλωμένο» όχημα ευρείας παραγωγής της Ford Mustang έβδομης γενιάς για χρήση σε πίστα.

