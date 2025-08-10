Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ θέλει να ανατινάξει δύο Tesla Cybertrucks. Και όχι, δεν πρόκειται για κάποια νέα προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να χτυπήσει τον Έλον Μασκ εκεί που τον πονάει. Ο λόγος είναι πιο απλός: η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιστεύει ότι μια μέρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντιπάλους που χρησιμοποιούν Cybertrucks στο πεδίο της μάχης. Τώρα, ετοιμάζεται να διαπιστώσει πόσο αποτελεσματικά είναι τα όπλα της ενάντια σε αυτό το σκληροτράχηλο μοντέλο που ο ίδιος ο Μασκ ισχυρίζεται ότι είναι φτιαγμένο για να «επιβιώσει από την αποκάλυψη».

Πρόσφατα, το Κέντρο Δοκιμών της Πολεμικής Αεροπορίας (AFTC) παρουσίασε τα σχέδιά του για την απόκτηση 33 οχημάτων για δοκιμές. Αυτές οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν στο Πεδίο Βολής Πυραύλων White Sands (WSMR) στο Νέο Μεξικό, με κάθε είδους πυρομαχικά. Είναι ενδιαφέρον ότι το AFTC δεν ενδιαφέρεται για το τι θα είναι τα 31 από τα 33 αυτοκίνητα, αρκεί τα δύο να είναι Tesla Cybertruck.

Γιατί το Cybertruck;

Σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, σημειώνει ότι ο σχεδιασμός του Cybertruck, ο άβαφος εξωσκελετός από ανοξείδωτο χάλυβα και το ηλεκτρικό σύστημα 48 βολτ το καθιστούν διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο στο δρόμο.

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το όχημα αντιδρά στις προσκρούσεις πυραύλων, κάτι που ακριβώς θέλει να καταλάβει η κυβέρνηση. Αυτό που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι ότι ο στρατός φαίνεται να προετοιμάζεται για την πιθανότητα να αντιμετωπίσει πραγματικά Cybertrucks σε μάχη, στο αντίπαλο στρατόπεδο.

Το έγγραφο αναφέρει συγκεκριμένα «Στο πεδίο μάχης είναι πιθανό ο τύπος των οχημάτων που χρησιμοποιεί ο εχθρός να είναι Tesla Cybertruck, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι τα συγκεκριμένα έχουν αυξημένη αντοχή».

Βέβαια δεν είναι μόνο ο στρατός που βλέπει τα Cybertrucks ως υποψήφια οχήματα μάχης

Ένας Τσετσένος πολέμαρχος απέκτησε ένα πέρυσι και τοποθέτησε ένα πολυβόλο στην καρότσα του και μίλησε για τη χρήση του στον αγώνα κατά της Ουκρανίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλα μέρη σε όλο τον κόσμο, όπως τα ΗΑΕ, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, είτε είναι έτοιμα να αποκτήσουν Cybertruck στο εγγύς μέλλον είτε τα έχουν ήδη. Το μήνυμα είναι σαφές: το Cybertruck αποτελεί πραγματική ανησυχία για την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε περίπτωση που το βρουν στο πεδίο της μάχης. Προετοιμάζεται αναλόγως.