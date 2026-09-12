Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου υπέστη ένα ισχυρό σοκ τον Αύγουστο. Κατέγραψε μια πρωτοφανή μείωση στις ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων. Το -37% είναι καταστροφικό. Και δεν οφείλεται ούτε στην κακή τιμολογιακή πολιτική των διευθυντών μάρκετινγκ αλλά ούτε και στην έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς καταναλωτών.

Αν και η αγορά έδειχνε σταθερά σημάδια ανάκαμψης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και η επεξεργασία τους από τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) αποκάλυψαν την αδικαιολόγητη πτώση στις ταξινομήσεις νέων οχημάτων τον Αύγουστο.

Τι όμως συνέβη; Μην κάνετε σενάρια ούτε για οικονομική κρίση ούτε για απροθυμία των αγοραστών. Οι ταξινομήσεις μειώθηκαν στο -37% γιατί ο κρατικός μηχανισμός απέδειξε περίτρανα για άλλη μια φορά πόσο επιπόλαια λειτουργεί. Ο βασικός και αποκλειστικός λόγος για αυτή την ελεύθερη πτώση ήταν η αδυναμία κατασκευής κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας.

Το ομολόγησαν. Ξέμειναν από τσίγκο. Οι κατά τόπους διευθύνσεις μεταφορών ξέμειναν κυριολεκτικά από πινακίδες, με αποτέλεσμα χιλιάδες αυτοκίνητα —τα οποία είχαν ήδη πωληθεί και βρίσκονταν στις αντιπροσωπείες— να μην μπορούν να λάβουν άδεια κυκλοφορίας και να παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους.

Αλήθεια κυρώσεις στους καρεκλοκένταυρους θα υπάρχουν; Ο υπουργός Οικονομικών πρέπει να αντιδράσει. Το απρόσμενο γραφειοκρατικό “φρένο” στερεί άμεσα έσοδα από τα κρατικά ταμεία και ταλαιπωρεί τους καταναλωτές.

Τον Αύγουστο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μόλις 5.159 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι 8.191 που είχαν ταξινομηθεί τον Αύγουστο του 2025. Ευτυχώς στο σύνολο από Ιανουάριο έως και Αύγουστο υπάρχει μικρή αύξηση. Συνολικά έχουν ταξινομηθεί 102.420 νέα αυτοκίνητα έναντι 99.959 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, διατηρώντας μια ελαφριά αύξηση της τάξης του 2,5%.

Τα αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV) σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο, φτάνοντας το 10,6% (έναντι 5,2% τον περσινό Αύγουστο. Τα Plug-in Υβριδικά (PHEV) έξαναν ένα 5,4% ενώ τα αυτοκίνητα με κινητήρες πετρελαίου ολοένα και λιγοστεύουν.

Η κυριαρχία των Υβριδικών συνεχίζεται. Τα αυτοκίνητα με υβριδικούς κινητήρες κερδίζουν τις προτιμήσεις των αγοραστών. Κινούνται ηλεκτρικά στην πόλη χωρίς να ρυπαίνουν ενώ στο ταξίδι λειτουργεί ο κινητήρας με βενζίνη. Κανένα άγχος για να μείνουν από μπαταρία.

Τα αυτοκίνητα αποκλειστικά με κινητήρες βενζίνης συνεχίζουν να χάνουν έδαφος

Την μεγαλύτερη ζήτησε έχει η B Total κατηγορία. Μεγάλοι χώροι και φυσικά άνετα και ξεκούραστα ταξίδια.

Αν το κράτος ανταποκριθεί σωστά και υπάρχει τσίγκος για τις πινακίδες τότε τον Σεπτέμβριο που θα ταξινομηθούν και οι παραγγελίες του Αυγούστου, περιμένουμε εκτόξευση στις ταξινομήσεις

Να κλείσουμε με τις ταξινομήσεις στην Ευρώπη που όμως είναι για τον μήνα Ιούλιο