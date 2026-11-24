‘Εχετε αναρρωτηθεί ποτέ, πόσο ψηλά μπορείτε να φτάσετε… οδηγώντας; Εάν ναι, να σας ενημερώσουμε πως υπάρχει ένας δρόμος στα Ιμαλάια που ξεπερνά σχεδόν κάθε φαντασία, καθώς ανεβαίνει σε υψόμετρο 5.798 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πρόκειται για το πέρασμα Umling La, στην περιοχή Ladakh της βόρειας Ινδίας, μια διαδρομή που δοκιμάζει τις αντοχές τόσο των ανθρώπων, όσο και των οχημάτων.

Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν μιλάμε για ένα δύσβατο μονοπάτι που μπορούν να προσεγγίσουν μόνο ειδικά διαμορφωμένα εκτός δρόμου οχήματα. Η Umling La διαθέτει ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα κατασκευής οδικών υποδομών σε τόσο μεγάλο υψόμετρο.

Ένας δρόμος στα 5.798μέτρα

Το πέρασμα βρίσκεται στην ανατολική Ladakh, κοντά στα σύνορα της Ινδίας με την Κίνα. Κατασκευάστηκε από τον οργανισμό Border Roads Organisation (BRO), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και συντήρηση οδικών υποδομών σε απομακρυσμένες και στρατηγικής σημασίας περιοχές της χώρας. Η Umling La αποτελεί τμήμα της διαδρομής Chisumle-Demchok, συνολικού μήκους περίπου 52 χιλιομέτρων. Το 2021, το επίτευγμα αναγνωρίστηκε από τα Guinness World Records, με το πέρασμα να καταγράφεται σε υψόμετρο 5.798,251 μέτρων.

Τι συμβαίνει σε έναν κινητήρα στα 5.800 μέτρα;

Σε ένα τόσο μεγάλο υψόμετρο, η ατμοσφαιρική πίεση είναι σημαντικά χαμηλότερη και ο διαθέσιμος αέρας περιέχει πολύ λιγότερο οξυγόνο ανά μονάδα όγκου σε σχέση με το επίπεδο της θάλασσας. Αυτό επηρεάζει άμεσα τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ένας ατμοσφαιρικός κινητήρας δυσκολεύεται να αναπνεύσει, καθώς εισέρχεται στους κυλίνδρους μικρότερη ποσότητα αέρα. Κατά συνέπεια, μειώνεται και η ποσότητα καυσίμου που μπορεί να καεί αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα την αισθητή απώλεια ισχύος. Οι υπερτροφοδοτούμενοι κινητήρες έχουν ένα πλεονέκτημα, καθώς το turbo συμπιέζει τον αέρα και βοηθά να διατηρηθεί η απόδοση σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Ωστόσο, ούτε αυτοί μένουν ανεπηρέαστοι, αφού το σύστημα υπερτροφοδότησης έχει τα δικά του όρια.

Και φυσικά, δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο που δυσκολεύεται. Η έλλειψη οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει στον οδηγό και στους επιβάτες πονοκέφαλο, ζάλη, κόπωση και δυσκολία στην αναπνοή. Γι’ αυτό και ο εγκλιματισμός πριν από την ανάβαση θεωρείται απαραίτητος.

Θερμοκρασίες -40 βαθμών και ελάχιστη βοήθεια

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ινδίας, κατά τη διάρκεια του χειμώνα η θερμοκρασία μπορεί να πέσει μέχρι και τους -40 βαθμούς Κελσίου, ενώ το επίπεδο οξυγόνου είναι περίπου 50% χαμηλότερο σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν σε χαμηλότερα υψόμετρα. Το χιόνι, οι ισχυροί άνεμοι και οι απότομες αλλαγές του καιρού μπορούν να κάνουν τη διαδρομή απρόβλεπτη. Παράλληλα, η απομακρυσμένη τοποθεσία σημαίνει ότι η πρόσβαση σε καύσιμα, συνεργεία, οδική βοήθεια και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν είναι καθόλου εύκολη.

Ένας νέος δρόμος διεκδικεί πλέον το ρεκόρ

Η Umling La διατηρούσε τον τίτλο του υψηλότερου δρόμου στον κόσμο μέχρι τον Οκτώβριο του 2025. Τότε, η Border Roads Organisation ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός νέου δρόμου που περνά από το πέρασμα Mig La, επίσης στην περιοχή Ladakh, σε υψόμετρο που σύμφωνα με την ινδική πλευρά φτάνει τα 5.913 μέτρα, περιλαμβάνει όμως και άσφαλτο και χώμα και πέτρινο τμήμα. Έτσι, η Umling La εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά και καλύτερα τεκμηριωμένα παραδείγματα ασφαλτοστρωμένου δρόμου σε ακραίο υψόμετρο.

Δεν είναι μια διαδρομή για απροετοίμαστους οδηγούς

Φυσικά οι δρόμοι αυτοί δεν κατασκευάζονται αποκλειστικά για τους λάτρεις της περιπέτειας ή τους ταξιδιώτες που αναζητούν την επόμενη εντυπωσιακή φωτογραφία. Σκοπός τους είναι να συνδέουν απομονωμένες κοινότητες, να διευκολύνουν τη μεταφορά προμηθειών και να εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων σε μια περιοχή με ιδιαίτερη γεωγραφική και στρατηγική σημασία. Για έναν οδηγό, πάντως, η ανάβαση στην Umling La είναι μια εμπειρία εντελώς διαφορετική από ένα συνηθισμένο ταξίδι. Η ισχύς του κινητήρα δεν αρκεί, η τετρακίνηση δεν λύνει όλα τα προβλήματα και η καλή κατάσταση του οχήματος είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης.

Πηγή: Autocar India