Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μερικές φορές οι καλύτερες ιδέες δεν προέρχονται από μια αίθουσα συνεδριάσεων γεμάτη έμπειρους σχεδιαστές, αλλά από φοιτητές που σκέφτονται outside of the box. Αυτό ακριβώς συνέβη όταν η Hyundai συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Μονάχου στη Γερμανία, αναθέτοντας στους φοιτητές μια προοδευτική πρόκληση.

Το αποτέλεσμα είναι το Hyundai Obsidian, ένα concet σε πλήρη κλίμακα για ένα φουτουριστικό σπορ αυτοκίνητο που καταφέρνει με κάποιο τρόπο να αισθάνεται τόσο αναζωογονητικά νέο όσο και παράξενα οικείο.

Το έργο ξεκίνησε με μια εντολή από τον Eduardo Ramirez, επικεφαλής σχεδιασμού της Hyundai Europe, ο οποίος έθεσε στους φοιτητές μια απλή αλλά ανοιχτή ερώτηση: «Ποια θα μπορούσε να είναι η επόμενη εμπειρία για τους οδηγούς της Hyundai;» Με αυτό, οι φοιτητές ξεκίνησαν να εξερευνούν μια πιο εκλεπτυσμένη οπτική γωνία, στοχεύοντας πέρα από τη συνήθη τακτική της Hyundai που εστιάζει πρώτα στις επιδόσεις και την άνεση και μετά στην εμφάνιση.

Η νικήτρια πρόταση συντάχθηκε από τον φοιτητή Dominik Anders, ο οποίος οραματίστηκε το Hyundai Obsidian, ένα πεντάθυρο σπορ αυτοκίνητο με σιλουέτα που φέρνει στο μυαλό τη γλώσσα μορφής του Honda 0 Saloon.

Το σύνολο διαθέτει ένα χαμηλό ρύγχος με προβολείς pixel LED και μεγάλη καθαρή επιφάνεια. Το παρμπρίζ συνεχίζει τη γραμμή του καπό χωρίς ορατή ένωση, παρόμοιο με αυτό που έχουμε δει στο Tesla Cybertruck. Η έντονη αεροτομή με τα ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία προσδίδει σπορτίφ χαρακτήρα στη σχεδίαση, όπως και οι κόκκινες πινελιές στις ζάντες αλουμινίου μεγάλης διαμέτρου. Το επιθετικό bodykit ολοκληρώνει τα πράγματα με διογκωμένα φτερά, σμιλευμένες πλευρικές ποδιές και έναν φαρδύ πίσω διαχύτη που τα δένει όλα μαζί.

Λεπτομέρειες για κινητήρα σύνολα δεν είναι διαθέσιμες. Το concept είναι καθαρά σχεδιαστική μελέτη, οπότε δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφορία για το σύστημα κίνησής του. Παρόλα αυτά, οι αναλογίες και οι κλειστές επιφάνειες υποδηλώνουν έντονα μια ηλεκτρική διάταξη με μπαταρία. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα στατικό μοντέλο, δεν υπάρχει ούτε εσωτερικό για να μιλήσουμε, γεγονός που εξηγεί τα αδιαφανή παράθυρα με κόκκινο χρώμα που εμποδίζουν τα περίεργα μάτια να κρυφοκοιτάξουν στο εσωτερικό.

Η Hyundai μοιράστηκε ένα βίντεο του Obsidian στο Facebook, περιγράφοντάς το ως «απολύτως πανέμορφο». Και οπτικά, είναι σίγουρα συναρπαστικό. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την επικάλυψη με το επερχόμενο 0 Saloon της Honda, το οποίο όντως οδεύει προς παραγωγή. Αντίθετα, το Obsidian είναι πιθανό να παραμείνει απλώς μια σχεδιαστική μελέτη, με το μέλλον του να περιορίζεται σε εκθέσεις και βιβλία σκίτσων.

Το Hyundai Obsidian παρουσιάστηκε στο Car Design Event 2025 στο Μόναχο της Γερμανίας, μαζί με τα concept Kia EV2, Hyundai Initium και Genesis X Gran Convertible της κορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας.