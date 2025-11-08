Του Γιώργου Παλληκάρη

Η βροχή μπορεί να κάνει ακόμα και τον πιο έμπειρο οδηγό να νιώσει… άβολα πίσω από το τιμόνι. Οι δρόμοι γλιστρούν, η ορατότητα μειώνεται και τα αντανακλαστικά δοκιμάζονται. Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα προβλήματα στη βροχή δεν προκύπτουν από τον καιρό, αλλά από λάθη που κάνουν οι ίδιοι οι οδηγοί. Ας δούμε τα πιο συχνά από αυτά, αλλά και πως να τα αποφύγεις.

Οδήγηση με την ίδια ταχύτητα όπως σε στεγνό δρόμο: Ακόμα και σε ήπια βροχή, η απόσταση φρεναρίσματος σχεδόν διπλασιάζεται. Μείωσε ταχύτητα και κράτησε μεγαλύτερη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

Φθαρμένα λάστιχα ή λάθος πίεση: Φθαρμένα ελαστικά σημαίνουν λιγότερη πρόσφυση και αυξημένο κίνδυνο υδρολίσθησης. Έλεγξε την πίεση και το πέλμα πριν πιάσει βροχή.

Χρήση φώτων ομίχλης χωρίς λόγο: Τα φώτα ομίχλης είναι χρήσιμα μόνο σε πυκνή ομίχλη ή καταρρακτώδη βροχή. Σε άλλες περιπτώσεις τυφλώνουν τους άλλους οδηγούς.

Απότομες κινήσεις στο τιμόνι ή στα φρένα: Στη βροχή, οι απότομες κινήσεις είναι εχθρός της ασφάλειας, είτε αφορούν τα ξαφνικά δυνατά φρένα, είτε τις ¨τιμονιές¨.

Φθαρμένοι υαλοκαθαριστήρες: Αν οι υαλοκαθαριστήρες αφήνουν “γραμμές” ή κάνουν θόρυβο, είναι ώρα για αλλαγή. Καθαρό παρμπρίζ σημαίνει καθαρή ορατότητα.

Κακός αερισμός στο εσωτερικό: Χρησιμοποίησε το air condition ή τη λειτουργία defrost για να αποφύγεις τα θολά τζάμια. Με την ορατότητα να είναι ήδη μειωμένη, το τελευταίο που χρειάζεσαι είναι να την κάνεις… χειρότερη.

Πέρασμα μέσα από “αθώες” λακκούβες: Ένα σημείο με νερό μπορεί να κρύβει βαθιά λακκούβα ή φρεάτιο χωρίς καπάκι. Αν γίνεται (πάντως χωρίς να κινδυνέψεις), απέφυγε το ή πέρασε με πολύ χαμηλή ταχύτητα.

Υπερβολική αυτοπεποίθηση – Επηρεασμός από συναισθήματα: Όσο καλό κι αν είναι το αυτοκίνητό σου, η βροχή πάντα θέλει προσοχή, υπομονή και ψυχραιμία. Η σιγουριά πολλές φορές φέρνει τα απρόοπτα όπως επίσης και η βιασύνη-νεύρα. Όσο και να “καίγεσαι” να φτάσεις, ένα μικρό λάθος στη βροχή, μπορεί να αποβεί πολύ χρονοβόρο.

Συμπέρασμα

Η οδήγηση στη βροχή δεν είναι επικίνδυνη από μόνη της, αλλά γίνεται επικίνδυνη όταν τη θεωρούμε “ρουτίνα”. Με λίγη προετοιμασία και ψυχραιμία, κάθε διαδρομή μπορεί να είναι ασφαλής, ακόμα κι αν ο καιρός δεν είναι σύμμαχος.