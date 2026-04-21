Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν αλλάζει μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται. Στην περίπτωση της Bentley, η προετοιμασία για το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο φέρνει μια ασυνήθιστη καινοτομία. Τις ειδικές νέες στολές εργασίας για το προσωπικό, σχεδιασμένες ειδικά για τις ανάγκες παραγωγής EV.

Στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Crewe, όπου θα κατασκευάζεται το πρώτο ηλεκτρικό SUV της μάρκας, οι εργαζόμενοι αποκτούν νέο εξοπλισμό ένδυσης που ενσωματώνει υλικά τα οποία μέχρι σήμερα συναντούσαμε κυρίως στα ίδια τα αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, οι στολές περιλαμβάνουν ίνες carbon, όχι βέβαια για λόγους ελαφρότητας, αλλά για τη διαχείριση του στατικού ηλεκτρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, τα σύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα βασίζονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητα συστήματα, όπως οι μπαταρίες υψηλής τάσης και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, τα οποία απαιτούν αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον παραγωγής. Ακόμα και μικρές εκφορτίσεις στατικού ηλεκτρισμού μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ή φθορές, κάτι που καθιστά απαραίτητη τη χρήση ειδικών υλικών τόσο στον εξοπλισμό, όσο και στην ένδυση του προσωπικού.

Οι νέες στολές της Bentley είναι σχεδιασμένες για χρήση σε συγκεκριμένους χώρους με ηλεκτροστατική προστασία (ESD zones), συμβάλλοντας στην ασφαλή συναρμολόγηση των ηλεκτρικών μοντέλων. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει έμφαση και στη βιωσιμότητα, καθώς όταν ο κύκλος ζωής των στολών ολοκληρωθεί, αυτές θα ανακυκλώνονται πλήρως και θα επαναχρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Η βρετανική φίρμα προετοιμάζεται για την παρουσίαση του πρώτου της αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου, ενός πολυτελούς SUV που αναμένεται να αποκαλυφθεί μέσα στο 2026 και να περάσει στην παραγωγή το 2027. Το νέο αυτό μοντέλο, που τοποθετείται κάτω από την Bentayga, θα αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής για τη μάρκα, στο πλαίσιο της στρατηγικής “Beyond100+”, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση σε πλήρως ηλεκτρική γκάμα μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η περίπτωση της Bentley δείχνει πως η αλλαγή προς την ηλεκτροκίνηση, επεκτείνεται σε κάθε πτυχή της διαδικασίας, ακόμη και σε λεπτομέρειες όπως η ένδυση των εργαζομένων, οι οποίες μέχρι πρότινος περνούσαν απαρατήρητες.