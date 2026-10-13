Με έναν υβριδικό V6 κινητήρα, σχεδίαση που συνδυάζει supercar και Gran Turismo και πόρτες που ανοίγουν αντίθετα, η Cuorerosso κλέβει την παράσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι αποκαλύπτει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Alfa Romeo και προϊδεάζει για τα μοντέλα που έρχονται.

Η Alfa Romeo γνωρίζει καλά πως ένα αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να περάσει στη γραμμή παραγωγής για να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα. Η νέα Cuorerosso, που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, αποτελεί ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο με αναλογίες εξωτικού σπορ αυτοκινήτου, τετραθέσια διάταξη και έναν υβριδικό V6 κινητήρα, το οποίο δεν προορίζεται να κυκλοφορήσει αυτούσιο στους δρόμους.

Η Alfa Romeo το περιγράφει ως ένα σχεδιαστικό και τεχνολογικό μανιφέστο, μέσα από το οποίο αποκαλύπτει πώς θέλει να εξελίξει την ταυτότητά της στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Και παρά το γεγονός ότι η χαμηλή σιλουέτα του παραπέμπει σε μια εξωτική νέα Giulia, η ίδια η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι η Cuorerosso δεν αποτελεί προάγγελο ενός συγκεκριμένου μοντέλου παραγωγής.

Ένα αμάξωμα που μοιάζει με γλυπτό

Η Cuorerosso έχει μήκος 4,70 μέτρα, πλάτος 1,98 μέτρα και ύψος μόλις 1,33 μέτρα. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2,93 μέτρα, ενώ το βάρος ανακοινώνεται στα 1.750 κιλά. Οι αναλογίες της συνδυάζουν τη μακρόστενη γραμμή ενός Gran Turismo με τη δυναμική παρουσία ενός supercar. Το μακρύ καπό, η χαμηλή οροφή και οι έντονες καμπύλες δημιουργούν μια σιλουέτα που μοιάζει να έχει σχεδιαστεί με μία συνεχή κίνηση, χωρίς περιττές διακοπές στις επιφάνειες του αμαξώματος.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η χαρακτηριστική μάσκα Scudetto, επανασχεδιασμένη με φωτιζόμενα τριγωνικά στοιχεία, ενώ τα λεπτά, σφηνοειδή φωτιστικά σώματα δίνουν στο πρωτότυπο μια διαφορετική οπτική ταυτότητα. Πίσω, η χαρακτηριστική κομμένη ουρά, γνωστή ως Coda Tronca, ενσωματώνει δύο κυκλικά φωτιστικά σώματα και έναν χαμηλό διαχύτη.

Η αεροδυναμική έχει επίσης σημαντικό ρόλο, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να διαμορφώνεται στο 0,28. Οι σφυρήλατες ζάντες με τα έξι κυκλικά στοιχεία αποτελούν μια σύγχρονη ερμηνεία των κλασικών σχεδίων που έχουν συνδεθεί με την Alfa Romeo. Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι πίσω πόρτες, οι οποίες ανοίγουν με αντίθετη φορά από τις εμπρός, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο πίσω μέρος της καμπίνας. Οι συμβατικές χειρολαβές απουσιάζουν και το άνοιγμα γίνεται μέσω χειριστηρίων στην οροφή.

Υβριδικός V6 με τετρακίνηση

Παρά τον σχεδιαστικό της χαρακτήρα, η Cuorerosso δεν είναι απλώς ένα στατικό έκθεμα. Η Alfa Romeo την έχει εξοπλίσει με μια υβριδική εκδοχή του γνωστού V6 κινητήρα των 2,9 λίτρων με δύο turbo, ο οποίος χρησιμοποιείται στις εκδόσεις Quadrifoglio της Giulia και της Stelvio. Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα στοιχεία για τη συνδυαστική ισχύ ή τις επιδόσεις του πρωτοτύπου. Έχει, ωστόσο, επιβεβαιώσει ότι το σύνολο συνδυάζεται με τετρακίνηση Q4, αυτόματο κιβώτιο και κεντρικό άξονα μετάδοσης από ανθρακονήματα.

Η επιλογή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι η Alfa Romeo δεν αντιμετωπίζει την ηλεκτροκίνηση αποκλειστικά ως μέσο μείωσης της κατανάλωσης ή των εκπομπών. Θέλει να την αξιοποιήσει και για να διατηρήσει τον σπορ χαρακτήρα και την οδηγική εμπειρία που αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό, το πρωτότυπο διαθέτει επίσης αερανάρτηση και κεραμικά φρένα της Brembo, ενώ χρησιμοποιεί σύστημα διεύθυνσης steer-by-wire, στο οποίο η εντολή από το τιμόνι μεταφέρεται ηλεκτρονικά αντί μέσω μιας συμβατικής μηχανικής σύνδεσης.

Καμπίνα εμπνευσμένη από την 33 Stradale

Η Alfa Romeo αντλεί έμπνευση από την ιστορική 33 Stradale του 1967, αλλά και από τη σύγχρονη εκδοχή της. Το ταμπλό έχει λιτή οριζόντια διάταξη, ενώ μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται το Cannocchiale Vivente, μια εξελιγμένη εκδοχή του χαρακτηριστικού πίνακα οργάνων της μάρκας. Το σύστημα μπορεί να αλλάζει μορφή ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. Στη μία διαμόρφωση διατηρεί δύο ξεχωριστά όργανα, ενώ στην άλλη τα ενώνει σε μία ενιαία απεικόνιση, παραπέμποντας στην απλότητα των αγωνιστικών αυτοκινήτων του παρελθόντος.

Στην κεντρική κονσόλα βρίσκεται το Magma Display, ένας συνδυασμός ψηφιακής επιφάνειας, περιστροφικού χειριστηρίου και φυσικών διακοπτών. Η φιλοσοφία είναι να εμφανίζονται οι πληροφορίες και οι λειτουργίες όταν χρειάζονται, χωρίς να αποσπούν άσκοπα την προσοχή του οδηγού.

Η καμπίνα διαθέτει τέσσερα ξεχωριστά καθίσματα, με δέρμα, υλικά από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες και επενδύσεις που συνδυάζουν την παραδοσιακή ιταλική τεχνική με σύγχρονες τεχνολογίες. Το εξωτερικό χρώμα, με την ονομασία Liquid Ink Red, αλλάζει οπτική ένταση ανάλογα με το φως και τη γωνία θέασης, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η επιφάνεια κινείται ανάμεσα στο κόκκινο και στο μαύρο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της διοίκησης της Alfa Romeo, το πρώτο μοντέλο παραγωγής που θα υιοθετήσει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα αναμένεται στις αρχές του 2028. Θα είναι ένα νέο SUV στην κορυφή της κατηγορίας C-SUV, με βλέψεις και προς την κατηγορία D-SUV, το οποίο αναμένεται να αντικαταστήσει την Tonale. Όσο για τις σημερινές Giulia και Stelvio, η εταιρεία έχει επιλέξει να συνεχίσουν την πορεία τους έως το τέλος του 2027, πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.