Υπάρχουν αυτοκίνητα που αντλούν έμπνευση από το παρελθόν και υπάρχουν και εκείνα που… δύσκολα κρύβουν από πού προέρχεται η έμπνευσή τους. Το GWM Ora Ballet Cat ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, καθώς η σχεδίασή του παραπέμπει έντονα στον κλασικό Volkswagen Beetle.

Η Great Wall Motor παρουσίασε την ανανεωμένη εκδοχή του ηλεκτρικού μοντέλου, διατηρώντας σχεδόν αναλλοίωτη τη χαρακτηριστική ρετρό εμφάνισή του. Οι μεγάλες στρογγυλές επιφάνειες, οι καμπύλες του αμαξώματος και τα φωτιστικά σώματα συνεχίζουν να θυμίζουν τον ιστορικό «Σκαραβαίο», στοιχείο που εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο σημείο συζήτησης γύρω από το μοντέλο.

Οι σημαντικότερες αλλαγές βρίσκονται κάτω από το αμάξωμα. Το ανανεωμένο Ballet Cat αποκτά νέο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 201 ίππων , αυξημένη δηλαδή κατά περίπου 32 ίππους σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο των 169 ίππων. Παράλληλα, η τελική ταχύτητα αυξάνεται από τα 155 στα 180 χλμ./ώρα, προσφέροντας καλύτερες επιδόσεις χωρίς να αλλάζει ο χαρακτήρας του αυτοκινήτου.

Η GWM δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τα τελικά στοιχεία για τη νέα μπαταρία ή την αυτονομία, γνωστοποίησε όμως ότι θα χρησιμοποιηθεί συστοιχία τύπου LFP. Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές όσο πλησιάζει η εμπορική διάθεση του μοντέλου.

Παρά τις αλλαγές, το Ballet Cat εξακολουθεί να ποντάρει κυρίως στην ιδιαίτερη αισθητική του. Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακολουθούν παρόμοιες σχεδιαστικές γραμμές, η κινεζική πρόταση επιλέγει να ξεχωρίσει με έντονη ρετρό ταυτότητα, προκαλώντας για ακόμη μία φορά συζητήσεις σχετικά με το πόσο κοντά μπορεί να φτάσει ένα σύγχρονο μοντέλο στην εμφάνιση ενός αυτοκινητικού θρύλου.

Η αλήθεια είναι, πως οι κινέζοι δεν φοβούνται να… αντιγράψουν σχεδόν τα πάντα. Το ερώτημα είναι, πως ίσως τελικά να μην χρειάζεται να επιστρέψει όλο το παρελθόν της αυτοκίνησης στην σημερινή ηλεκτρική εποχή; Εσείς τι πιστεύετε;