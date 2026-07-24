Αν ανοίξετε το πορτμπαγκάζ ενός σύγχρονου αυτοκινήτου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην βρείτε τη γνώριμη ρεζέρβα κάτω από το δάπεδο. Αντί γι’ αυτήν, οι περισσότεροι κατασκευαστές τοποθετούν πλέον ένα κιτ επισκευής ελαστικού. Κάτι που δεν πρόκειται όμως για μια τυχαία αλλαγή, αλλά για μια επιλογή που συνδέεται με το κόστος, το βάρος και τη σχεδίαση των σύγχρονων αυτοκινήτων.

Η μείωση του βάρους είναι βασικός στόχος

Μια πλήρης ρεζέρβα, μαζί με τη ζάντα, τον γρύλο και τα εργαλεία αλλαγής, μπορεί να προσθέσει έως 20 κιλά στο συνολικό βάρος ενός αυτοκινήτου. Η αφαίρεσή της συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ή της ενεργειακής κατανάλωσης στα ηλεκτρικά μοντέλα, ενώ παράλληλα βοηθά τους κατασκευαστές να μειώσουν τις εκπομπές CO₂ και να συμμορφωθούν ευκολότερα με τους ολοένα αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Ένας ακόμη σημαντικός λόγος είναι η καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου

Στα σύγχρονα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάθε εκατοστό είναι πολύτιμο, καθώς κάτω από το δάπεδο συχνά τοποθετούνται μπαταρίες, ηλεκτρονικά συστήματα ή πρόσθετος εξοπλισμός. Σε άλλα μοντέλα, η απουσία της ρεζέρβας επιτρέπει τη δημιουργία μεγαλύτερου χώρου αποσκευών ή επιπλέον αποθηκευτικών θηκών.

Εκτός από τα τεχνικά πλεονεκτήματα, υπάρχει και ένας καθαρά οικονομικός λόγος

Η κατασκευή μιας πλήρους ρεζέρβας, της ζάντας, του γρύλου και των σχετικών εργαλείων αυξάνει το κόστος παραγωγής κάθε αυτοκινήτου. Καταργώντας τα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες μειώνουν τα έξοδά τους και απλοποιούν την παραγωγική διαδικασία.

Τι παίρνει τη θέση της;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οδηγοί βρίσκουν στο πορτμπαγκάζ ένα κιτ επισκευής ελαστικού, το οποίο αποτελείται από ένα υγρό στεγανοποίησης και έναν μικρό ηλεκτρικό αεροσυμπιεστή. Η λύση αυτή μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική σε μικρές διατρήσεις του πέλματος, όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρές ζημιές, όπως σκίσιμο στο πλαϊνό του ελαστικού ή έκρηξη.

Αν το κιτ επισκευής δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη βλάβη, η μόνη λύση είναι συνήθως η οδική βοήθεια ή η μεταφορά του οχήματος σε βουλκανιζατέρ.