Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μετά από μήνες εσωτερικών πιέσεων και αυξανόμενης δυσαρέσκειας από τους επενδυτές, η Porsche ανακοίνωσε ότι θα αντικαταστήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Oliver Blume. Η εταιρεία επιβεβαίωσε λοιπόν μέσω επίσημης δήλωσης, ότι έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την πρόωρη και αμοιβαία συμφωνημένη λήξη της θητείας του Blume ως επικεφαλής της Porsche AG.

Ο Michael Leiters, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της McLaren Automotive και πρώην στέλεχος της Porsche με 13 χρόνια στην εταιρεία, πρόκειται να αναλάβει τα ηνία. Θεωρείται ευρέως ως ο ιδανικός υποψήφιος για την αναζωογόνηση της μάρκας σε αυτή τη δύσκολη για εκείνη εποχή.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Porsche. Κάποτε μια από τις πιο κερδοφόρες αυτοκινητοβιομηχανίες, η εταιρεία έχει γίνει πρόσφατα ολοένα και πιο ευάλωτη στην αστάθεια της αγοράς. Η ασθενής ζήτηση στην Κίνα, οι αυξανόμενοι δασμοί εξαγωγής προς τις ΗΠΑ και η παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα έχουν όλα επηρεάσει την εταιρία η οποία ψάχνει να βρει τη χρυσή συνταγή.

Ένα προβλεπόμενο λειτουργικό περιθώριο μόλις 2% για το 2025 έχει σημάνει ανησυχία μεταξύ των μετόχων, πολλοί από τους οποίους αμφισβητούν εδώ και καιρό τον διπλό ηγετικό ρόλο του Blume ως Διευθύνοντος Συμβούλου τόσο της Porsche όσο και του Ομίλου Volkswagen. Η ανησυχία τους είναι ότι αυτός ο διπλός ρόλος του, έχει αποδυναμώσει τη στρατηγική εστίαση και την ικανότητα λήψης αποφάσεων της Porsche σε μια εποχή που η εταιρεία χρειάζεται επειγόντως αφοσιωμένη, αυτόνομη ηγεσία.

Ο Michael Leiters, 54 ετών, δεν είναι άγνωστος στην Porsche. Πέρασε 13 χρόνια στην εταιρεία από το 2000 έως το 2013, κατέχοντας βασικούς ρόλους στην ανάπτυξη προϊόντων και επιβλέποντας μοντέλα όπως η Cayenne. Μετά τη θητεία του στην Porsche, ο Leiters εντάχθηκε στη Ferrari ως Chief Technology Officer, όπου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τεχνική εξέλιξη της μάρκας, ηγούμενος της ανάπτυξης αρκετών μοντέλων-ορόσημων και τεχνολογιών αιχμής. Το 2022, έγινε Διευθύνων Σύμβουλος της McLaren Automotive, όπου ηγήθηκε της κυκλοφορίας της 750S και βοήθησε στην κυκλοφορία του υβριδικού Artura.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον επίσημα σε εξέλιξη. Εάν επιτευχθεί συμφωνία (κατί που θεωρείται δεδομένο), ο Leiters θα αναλάβει την ηγεσία της Porsche, ενώ ο Oliver Blume θα συνεχίσει ως Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, διαχωρίζοντας επίσημα τους δύο ρόλους και σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου και για τις δύο εταιρείες.