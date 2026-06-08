Την ώρα που σχεδόν ολόκληρη η αυτοκινητοβιομηχανία περιμένει τις μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη (solid-state) ως το επόμενο μεγάλο βήμα στην ηλεκτροκίνηση, η κινεζική CATL φαίνεται πως κοιτάζει ήδη πιο μακριά.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών στον κόσμο αποκάλυψε ότι έχει θέσει στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του τις λεγόμενες μπαταρίες λιθίου-αέρα (Lithium-Air), μια τεχνολογία που θεωρητικά μπορεί να προσφέρει ενεργειακή πυκνότητα έως και 12.000 Wh/kg, επίπεδο που πλησιάζει αυτό της βενζίνης.

Μπαταρίες που… αναπνέουν

Σε αντίθεση με τις σημερινές μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες χρησιμοποιούν βαριά υλικά όπως νικέλιο, κοβάλτιο και μαγγάνιο, οι μπαταρίες λιθίου-αέρα χρησιμοποιούν μεταλλικό λίθιο ως άνοδο και οξυγόνο από τον αέρα για τη χημική τους αντίδραση. Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά αποκαλούνται «μπαταρίες που αναπνέουν».

Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι το δραστικά χαμηλότερο βάρος και η θεωρητικά τεράστια αποθηκευτική ικανότητα ενέργειας. Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, οι σημερινές μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκονται συνήθως στα 250-270 Wh/kg, ενώ οι μελλοντικές solid-state αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 500 Wh/kg. Οι μπαταρίες λιθίου-αέρα έχουν θεωρητικό όριο 12.000 Wh/kg.

Αυτονομία άνω των 1.600 χιλιομέτρων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα μπορούσε να ξεπερνά εύκολα τα 1.600 χιλιόμετρα αυτονομίας με μία φόρτιση, εξαλείφοντας ουσιαστικά το γνωστό άγχος αυτονομίας που εξακολουθεί να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για πολλούς αγοραστές EV. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι εργαστηριακά πρωτότυπα έχουν ήδη ξεπεράσει τα 1.200 Wh/kg, δηλαδή περισσότερο από τέσσερις φορές την ενεργειακή πυκνότητα των σημερινών μπαταριών παραγωγής.

Βέβαια, η πραγματικότητα απέχει ακόμη αρκετά από τη θεωρία.

Οι μπαταρίες λιθίου-αέρα αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τη δεκαετία του 1970, όμως μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. Η ευαισθησία τους στην υγρασία και το διοξείδιο του άνθρακα, η σταθερότητα των καταλυτών και η διάρκεια ζωής των κυψελών αποτελούν τα μεγαλύτερα εμπόδια για την εμπορική αξιοποίησή τους. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις. Ερευνητές στις ΗΠΑ κατάφεραν να δημιουργήσουν πρωτότυπα που ξεπέρασαν τους 700 κύκλους φόρτισης, ενώ νεότερα δείγματα πέτυχαν περίπου 1.000 κύκλους διατηρώντας πολύ υψηλή ενεργειακή πυκνότητα.

Όπως ξεκαθαρίζει και η ίδια η CATL, η τεχνολογία αυτή θα αργήσει να μπει σε γενική χρήση

Η κινεζική εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στις μπαταρίες LFP, στις μπαταρίες νατρίου και στις solid-state λύσεις, ενώ οι μπαταρίες λιθίου-αέρα αντιμετωπίζονται ως μια μακροπρόθεσμη τεχνολογία που πιθανότατα θα αρχίσει να εμφανίζεται μετά το 2030, εφόσον λυθούν τα τεχνικά προβλήματα.