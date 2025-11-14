Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Ευρώπη αυστηροποιεί τους κανονισμούς σχετικά με το πόσο θορυβώδες μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο. Για τα περισσότερα μοντέλα αυτό δεν θα αποτελεί πρόβλημα, αλλά για ορισμένα οχήματα υψηλών επιδόσεων, όπως το τμήμα AMG της Mercedes, σηματοδοτεί μία τεράστια αλλαγή.

Σύμφωνα με ένα εσωτερικό υπόμνημα της Mercedes-Benz που διέρρευσε, οι κανονισμοί θορύβου UN-R51.03 «Phase 3», οι οποίοι τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2026, θα αυστηροποιήσουν τα όρια ήχου των Ι.Χ. σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρνουν τα πάνω κάτω στη γκάμα της.

Μάλιστα το χειρότερο είναι ότι οι κανόνες μετρούν από τον πιο δυνατό ήχο εξάτμισης που μπορεί να βγάλει ένα αυτοκίνητο (π.χ. στην επιλογή Sport ή Performance). Αυτό σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα δοκιμάζονται με βάση την πιο δυνατή ηχητική λειτουργίας τους, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν γίνεται απλώς να παρακαμφθούν οι κανονισμοί μέσω μιας «αθόρυβης» λειτουργίας στο ενεργό σύστημα εξάτμισης ενός αυτοκινήτου.

Τα επηρεαζόμενα μοντέλα

Έτσι δυστυχώς, η παραγωγή των AMG C43 4Matic και GLC43 4Matic θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, μαζί με την GLA35 4Matic. Τα μεγαλύτερα αδέρφια τους, η C63 SE Performance και η GLC63 SE Performance, θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο τον Μάιο του 2026. Ένα από τα λίγα compact AMG που θα επιβιώσουν, τουλάχιστον προς το παρόν, φαίνεται να είναι η GLA45 S 4Matic+.

Όταν ο επικεφαλής των αυτοκινήτων AMG, Μπάστιαν Μπόγκενσουτζ, ρωτήθηκε σχετικά με το θέμα δήλωσε: “Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, μιας και η εντολή προέρχεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μπορούμε να σχεδιάζουμε ειδικές εξατμίσεις, αλλά είναι πολύ ακριβό για κάθε αγορά ξεχωριστά. Oι κανόνες θα επηρεάσουν όλες τις Mercedes στο μέλλον, οπότε αν θέλετε μια δυνατή ηχητικά Mercedes θα πρέπει να πληρώσετε για μια εξάτμιση aftermarket”.