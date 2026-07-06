Οι περισσότεροι οδηγοί έχουν βρεθεί έστω μία φορά στη δυσάρεστη θέση να αλλάξουν ένα σκασμένο λάστιχο στην άκρη του δρόμου. Για τις παλαιότερες γενιές ήταν σχεδόν μια… υποχρεωτική γνώση. Σήμερα όμως, στην εποχή της τεχνολογίας και της ηλεκτροκίνησης, φαίνεται πως τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά. Μια νέα διεθνής έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Autotrader UK, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 οδηγοί από 15 χώρες (ανάμεσά τους και η Ελλάδα) επιχείρησε να καταγράψει πόσο ικανοί θεωρούνται οι οδηγοί της Generation Z (18-27 ετών) στις βασικές εργασίες συντήρησης ενός αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν έξι στους δέκα ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν θα εμπιστεύονταν έναν οδηγό της Generation Z να αλλάξει σωστά ένα ελαστικό. Αντίστοιχα υψηλά ήταν και τα ποσοστά δυσπιστίας για άλλες απλές εργασίες, όπως ο έλεγχος της πίεσης των ελαστικών, η αντικατάσταση των υαλοκαθαριστήρων ή ακόμη και η συμπλήρωση υγρών στο αυτοκίνητο.

TikTok και AI αντί για… τον μηχανικό

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αποκτούν τεχνικές γνώσεις. Ενώ οι μεγαλύτερες γενιές έμαθαν να ασχολούνται με το αυτοκίνητο από τον πατέρα τους, φίλους ή τον μηχανικό της γειτονιάς, η Generation Z στρέφεται πλέον κυρίως στο διαδίκτυο. Το YouTube, το TikTok αλλά και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν τις βασικές πηγές πληροφόρησης όταν προκύψει κάποια μικρή βλάβη ή μια εργασία συντήρησης. Η γνώση, λοιπόν, δεν αποκτάται πλέον στο γκαράζ, αλλά… μέσα από την οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου. (carscoops.com)

Η πραγματικότητα ίσως είναι διαφορετική

Παρότι οι μεγαλύτεροι εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις ικανότητες των νεότερων οδηγών, η ίδια έρευνα δείχνει και μια άλλη πλευρά της ιστορίας. Πάνω από το 80% των νέων που επιχείρησαν μόνοι τους μια απλή επισκευή ή εργασία συντήρησης δήλωσαν ότι κατάφεραν να την ολοκληρώσουν χωρίς να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά στο αυτοκίνητο. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η εικόνα που υπάρχει για τη Generation Z ίσως είναι πιο αρνητική από την πραγματικότητα. Οι νέοι εξακολουθούν να ασχολούνται με το αυτοκίνητο, απλώς χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα για να μάθουν.

Τα αυτοκίνητα έχουν αλλάξει

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος που εξηγεί γιατί αρκετοί νέοι δεν έχουν αποκτήσει εμπειρία σε βασικές εργασίες. Πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα δεν διαθέτουν πλέον κανονική ρεζέρβα, αλλά κιτ επισκευής ελαστικού ή υπηρεσίες οδικής βοήθειας. Παράλληλα, η τεχνολογία έχει περιορίσει σημαντικά την ανάγκη για απλές επεμβάσεις που παλαιότερα θεωρούνταν δεδομένες για κάθε οδηγό. Έτσι, η έλλειψη εμπειρίας δεν σημαίνει απαραίτητα και έλλειψη ενδιαφέροντος. Οι ανάγκες έχουν αλλάξει, όπως έχουν αλλάξει και τα ίδια τα αυτοκίνητα.

Gen Z: 1997-2012

Millennials: 1981-96

Gen X: 1965-80

Baby boomers: 1946-64

Silent Generation: 1928-45

Πηγή: Autotrader UK – Carscoops.com