Καθώς η τεχνολογία υποβοηθούμενης και αυτόνομης οδήγησης εξαπλώνεται γρήγορα σε ολόκληρο τον κόσμο, μια σημαντική δικαστική απόφαση στην Κίνα έρχεται να θέσει σαφές νομικό πλαίσιο σχετικά με την ευθύνη σε περίπτωση ατυχημάτων όταν τέτοια συστήματα είναι ενεργά. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της υπ’ αριθμόν 1 νομικής αρχής της Κίνας, οι οδηγοί εξακολουθούν να θεωρούνται υπεύθυνοι για το όχημα και την οδήγησή του, ακόμα και όταν οι βοηθητικές τεχνολογίες οδήγησης είναι ενεργοποιημένες.

Στη βάση της απόφασης βρίσκεται η λογική ότι, παρόλο που τα σύγχρονα οχήματα διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία, δεν εξαλείφουν την ανάγκη για ανθρώπινη επίβλεψη και έλεγχο. Ο οδηγός παραμένει ο βασικός υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων και την ασφάλεια στο δρόμο, ενώ δεν αναγνωρίζεται «μεταβίβαση» της ευθύνης στο λογισμικό του αυτοκινήτου.

Αυτή η απόφαση έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ρυθμιστικών πρωτοβουλιών στην Κίνα για την αυτόνομη οδήγηση. Το υπουργείο βιομηχανίας έχει προωθήσει σχέδια εκπόνησης υποχρεωτικών προτύπων για τα συστήματα αυτά, τα οποία περιλαμβάνουν Εκπαίδευση Οδηγών και αυξημένη παρακολούθηση κατά την ενεργοποίηση των ημιαυτόνομων συστημάτων από τον οδηγό, με στόχο την εφαρμογή από το 2027.

Η απόφαση της κινεζικής Δικαιοσύνης αντικατοπτρίζει μια διεθνή τάση να ελέγχονται οι νομικές συνέπειες των ατυχημάτων που ενεπλάκησαν σε τροχαία, έχοντας ενεργοποιημένα τα αυτόνομα ή ημιαυτόνομα συστήματα. Πλέον και επίσημα, ο μόνος που φταίει, είναι ο οδηγός. Κάτι που θα έχει συνέπειες και για την ασφάλιση, την ευθύνη προϊόντος, αλλά και για τον τρόπο που οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης.