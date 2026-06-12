Ο CEO της Lamborghini, Stephan Winkelmann, υπερασπίστηκε για ακόμη μία φορά την απόφαση της ιταλικής φίρμας να μεταθέσει το λανσάρισμα του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού της μοντέλου, υποστηρίζοντας ότι η αγορά των supercars δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια τέτοια μετάβαση.

«Ήταν η σωστή απόφαση»

Η Lamborghini είχε παρουσιάσει το 2023 το πρωτότυπο Lanzador, το οποίο προοριζόταν να αποτελέσει το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της εταιρείας. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να λανσαριστεί το 2028, όμως το project μετατέθηκε και πλέον δεν αναμένεται πριν από το 2030. Ο Winkelmann όχι μόνο δεν δείχνει να μετανιώνει για την καθυστέρηση, αλλά θεωρεί ότι η Lamborghini έπραξε σωστά παρακολουθώντας τις εξελίξεις της αγοράς πριν προχωρήσει σε μια τόσο σημαντική κίνηση.

Οι πελάτες εξακολουθούν να θέλουν κινητήρες

Σύμφωνα με τον ισχυρό άνδρα της μάρκας, η αποδοχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το κοινό των supercars δεν αυξάνεται με τον ρυθμό που πολλοί περίμεναν. Όπως ανέφερε, η εταιρεία παρατήρησε ότι οι πελάτες της εξακολουθούν να προτιμούν αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και γι’ αυτό επέλεξε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα plug-in hybrid μοντέλα αντί σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό supercar.

Η στρατηγική αυτή είναι ήδη εμφανής στη γκάμα της Lamborghini, καθώς σήμερα όλα τα βασικά μοντέλα της, από τη Revuelto μέχρι την Temerario και την Urus SE, χρησιμοποιούν υβριδική τεχνολογία.

Η Ferrari ακολουθεί διαφορετικό δρόμο

Οι δηλώσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς έρχονται λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συζήτηση που προκάλεσε η παρουσίαση του πρώτου ηλεκτρικού μοντέλου της Ferrari. Χωρίς να σχολιάσει άμεσα τον μεγάλο της αντίπαλο, ο Winkelmann ξεκαθάρισε ότι κάθε κατασκευαστής ακολουθεί τη δική του στρατηγική και ότι η Lamborghini προτιμά να περιμένει μέχρι η τεχνολογία αλλά και το κοινό της να είναι πραγματικά έτοιμα για ένα ηλεκτρικό supercar (σε αντίθεση με τη Ferrari).

Το μέλλον ίσως ανήκει στα συνθετικά καύσιμα

Παράλληλα, η Lamborghini εξακολουθεί να βλέπει προοπτικές και στα συνθετικά καύσιμα, τα οποία θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη διατήρηση των θερμικών κινητήρων για πολλά ακόμη χρόνια, χωρίς να έρχονται σε σύγκρουση με τους μελλοντικούς περιβαλλοντικούς στόχους. Για την ώρα, η εταιρεία δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει να επενδύει στην υβριδική τεχνολογία και στα μεγάλα V8 και V12 σύνολα που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της. Και όπως φαίνεται, οι πελάτες της συμφωνούν απόλυτα με αυτή την προσέγγιση.

Πότε λέτε να δούμε την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Lamborghini;