Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Rimac, Mate Rimac, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η ελίτ των αγοραστών (οι ζάμπλουτοι με άλλα λόγια) θέλουν να διαφοροποιηθούν καθώς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται mainstream. Θέλουν κινητήρες εσωτερικής καύσης και μια ξεχωριστή οδηγική αίσθηση, όχι αυτό που αγοράζουν οι μάζες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Mate σημείωσε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των Financial Times Future of the Car Summit αυτής της εβδομάδας ότι πολλά έχουν αλλάξει από τότε που η Rimac άρχισε να αναπτύσσει το Nevera γύρω στο 2017. Ενώ οι πωλήσεις EV επιβραδύνονται, οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση σε πολύ πιο προσιτές επιλογές από ό,τι πριν από μερικά χρόνια.

Οι κυβερνήσεις έχουν επιβάλει αυστηρούς κανονισμούς για να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων, και αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη δεσμευτεί να πωλούν μόνο ηλεκτρικά οχήματα μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ορισμένοι όμως είναι ανοιχτοί στο να αλλάξουν αυτά τα σχέδια. Αυτές οι δυνάμεις «μας πιέζουν για πράγματα που δεν θέλουμε» και οι άνθρωποι «απωθούνται λίγο από αυτό», δήλωσε ο Mate, οδηγώντας σε μείωση της ζήτησης για high-end EVs που επηρεάζει τη μάρκα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το υπεραυτοκίνητο Nevera εξακολουθεί να διατίθεται προς πώληση. Η εταιρεία έχει ήδη παραδώσει περισσότερα από 50 αυτοκίνητα σε πελάτες, αλλά είχε σχέδια για την παραγωγή 150 συνολικά.

Η πτώση της ζήτησης και η αλλαγή στις καταναλωτικές τάσεις σημαίνουν ότι ο διάδοχος του Nevera μπορεί να έχει κάποια μορφή ισχύος εσωτερικής καύσης, σύμφωνα με τον διπλωμάτη Rimac.«Η Rimac δεν είναι αποκλειστικά ηλεκτρική, απαντάει στην ανάλογη ζήτηση», δήλωσε.

Η απάντηση είναι πιθανότητα ένα υβριδικό σύνολο, κάτι που μπορεί να είναι ένας λόγος που ο διάδοχος της Bugatti Chiron θα αποκτήσει τον άγριο υβριδικό κινητήρα V16. Ο Mate αποκάλυψε το 2022 ότι δύο χρόνια πριν από τη συγχώνευση με την Bugatti, η Rimac είχε ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης.