Πόση ιπποδύναμη χρειάζεται για να στηθεί η πιο εντυπωσιακή κόντρα (drag race για την ακρίβεια) που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια; Η απάντηση είναι… περισσότερα από 8.300 άλογα.

Η ομάδα του MotorTrend συγκέντρωσε οκτώ από τα ταχύτερα αμερικανικά αυτοκίνητα παραγωγής, βάζοντας στην ίδια ευθεία βενζινοκίνητα, υβριδικά, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο γεμάτο εκκωφαντικούς V8, ακαριαία ηλεκτρική επιτάχυνση και ανατροπές μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές ξεχωρίζει η νέα Chevrolet Corvette ZR1X, η ισχυρότερη Corvette που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ο υβριδικός συνδυασμός του twin-turbo V8 των 5,5 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα αποδίδει συνολικά 1.250 ίππους, μετατρέποντάς την σε ένα πραγματικό hypercar με σήμα της Chevrolet.

Απέναντί της βρίσκεται το αμιγώς ηλεκτρικό Lucid Air Sapphire, το οποίο με τρεις ηλεκτροκινητήρες αποδίδει 1.234 ίππους και θεωρείται ένα από τα ταχύτερα sedan παραγωγής στον κόσμο. Στην ίδια ευθεία συμμετέχει και το εξωτικό Czinger 21C, ένα υβριδικό hypercar περιορισμένης παραγωγής με επίσης 1.250 ίππους, που συνδυάζει έναν V8 2,9 λίτρων με ηλεκτρική υποβοήθηση.

Το παρών δίνει και η Ford Mustang GTD, η κορυφαία έκδοση της Mustang με υπερτροφοδοτούμενο V8 5,2 λίτρων και 815 ίππους, σχεδιασμένη με τεχνολογία που προέρχεται απευθείας από τους αγώνες αντοχής. Δίπλα της βρίσκεται η τελευταία καθαρόαιμη σπορ μπερλίνα της Cadillac, η CT5-V Blackwing, με μηχανικό V8 6,2 λίτρων και 668 ίππους.

Την ηλεκτρική πλευρά εκπροσωπούν επίσης το Rivian R1T Quad με 1.025 ίππους, το Tesla Cybertruck Beast με 845 ίππους και το Tesla Model 3 Performance, το οποίο μπορεί να είναι το λιγότερο ισχυρό της παρέας με 510 ίππους, όμως αποδεικνύει ότι η άμεση απόδοση της ηλεκτροκίνησης μπορεί να το κρατήσει ανταγωνιστικό απέναντι σε πολύ ακριβότερα μοντέλα.

Ποιος κερδίζει τελικά;

Πατήστε το play και απολαύστε μία από τις πιο θεαματικές αναμετρήσεις της χρονιάς, όπου η σύγχρονη αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία αποδεικνύει ότι μπορεί να παράγει από παραδοσιακά V8 μέχρι ηλεκτρικά «τέρατα» με επιδόσεις hypercar.