Μέχρι σήμερα το Μεξικό ήταν γνωστό ως μία από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής αυτοκινήτων στον κόσμο, φιλοξενώντας εργοστάσια σχεδόν όλων των μεγάλων κατασκευαστών. Τώρα όμως επιχειρεί να αποκτήσει το δικό του εθνικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Το νέο Olinia Uno παρουσιάστηκε επίσημα από την κυβέρνηση της χώρας, και αποτελεί το πρώτο μοντέλο της νεοσύστατης μάρκας Olinia. Στόχος του project είναι να προσφέρει μια εξαιρετικά προσιτή λύση μετακίνησης για τα μεγάλα αστικά κέντρα, με τιμή που αναμένεται να ξεκινά από περίπου 150.000 πέσος ή περίπου 7.500 ευρώ.

Έχει χώρο για έξι επιβάτες

Το στοιχείο που προκαλεί ίσως τη μεγαλύτερη έκπληξη είναι οι δυνατότητες φιλοξενίας επιβατών. Παρά τις μικρές του διαστάσεις, το Olinia Uno μπορεί να μεταφέρει έως και έξι άτομα, ενώ έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει ακόμη και αναπηρικό αμαξίδιο.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία 14,7 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία περίπου 125 χιλιομέτρων, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 50 χλμ./ώρα, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα ότι προορίζεται αποκλειστικά για αστική χρήση.

Φορτίζει σε απλή οικιακή πρίζα

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί είναι η δυνατότητα φόρτισης μέσω συμβατικής οικιακής παροχής ρεύματος, χωρίς την ανάγκη ειδικού φορτιστή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η πλήρης φόρτιση μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου τέσσερις ώρες σε οικιακό δίκτυο.

Στο εσωτερικό συναντά κανείς βασικό, αλλά σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει κεντρική οθόνη, κάμερα οπισθοπορείας, συνδεσιμότητα Bluetooth και LED φωτιστικά σώματα.

Για την κυβέρνηση του Μεξικού, το Olinia Uno δεν αποτελεί απλώς ένα νέο όχημα, αλλά ένα εθνικό βιομηχανικό σχέδιο. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2027 στην πόλη Πουέμπλα, ενώ ο στόχος είναι το ποσοστό εγχώριων εξαρτημάτων να φτάσει το 75% μέχρι το τέλος της δεκαετίας.