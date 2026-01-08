Το 2025 αποδείχθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά για την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από το Automotive NewsEurope, το Dacia Sandero αναδείχθηκε ως το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο στην Ευρώπη για το 2025, ξεπερνώντας ακόμα και τα πιο πολυσυζητημένα SUV.

Πώς ένα μικρό και φτηνό hatchback έκλεψε την παράσταση, σημειώνοντας 225.000 πωλήσεις σε έναν χρόνο

Παρά την κυριαρχία των SUV που έχουν κατακλύσει την ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία χρόνια (ποσοστό 41% το 2020, το οποίο πλέον έχει φτάσει πάνω από το 59%), το Dacia Sandero κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή των πωλήσεων. Η τελική κατάταξη δείχνει ότι πούλησε περισσότερα αυτοκίνητα από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσα στο 2025, επιβεβαιώνοντας τη δημοτικότητά του σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία (αν και για τυπικούς λόγους μένουν να οριστικοποιηθούν οι τελικοί, ακριβείς αριθμοί).

Το Sandero δεν είναι μόνο φτηνό στην αγορά του, είναι πρακτικό, οικονομικό στην καθημερινή χρήση, και ταιριάζει στη λογική πολλών Ευρωπαίων καταναλωτών που θέλουν αξία χωρίς υπερβολές. Ουσιαστικά, η επιτυχία του δείχνει ότι οι αγοραστές δεν επιλέγουν πάντα τα πιο «μοδάτα» ή τεχνολογικά φορτωμένα αυτοκίνητα, αλλά ό,τι καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες σε καλή τιμή.

Τα SUV παραμένουν βασική τάση, αλλά δεν κερδίζουν την κορυφή

Αν και τα SUV εξακολουθούν να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων, με τα B-SUV να είναι τα πλέον δημοφιλή, κανένα από αυτά δεν κατάφερε να ξεπεράσει σε συνολικές πωλήσεις το Sandero. Αυτό εν μέρει δείχνει μια διπλή τάση στην αγορά, καθώς από τη μία, οι οδηγοί θέλουν υψηλότερη θέση οδήγησης και SUV στιλ, αλλά από την άλλη, η τιμή και η λειτουργικότητα εξακολουθούν να είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας επιλογής για τους περισσότερους.

Πάντως, όσον αφορά τα SUV (τα οποία λατρεύει πλέον και το ελληνικό κοινό), οι κορυφαίοι σε πωλήσεις το 2025 για την Ευρωπαϊκή αγορά ήταν:

VW T-Roc 196,246 VW Tiguan 180,683 Toyota Yaris Cross 174,567 Peugeot 2008 160,104 Dacia Duster 157,004 Citroën C3 144,191 Ford Puma 141,423 Kia Sportage 139,428 Hyundai Tucson 136,359 Nissan Qashqai 128,919

Το μερίδιο αγοράς των sedan μοντέλων συνέχισε να μειώνεται, πέφτοντας από το 4,7% το 2020, σε μόλις 3,5% το 2025. Το πιο καλοπουλημένο sedan για την περσινή χρονιά εκτιμάται ότι ήταν το Tesla Model 3, με δεύτερη την Mercedes-Benz CLA.

Τέλος, να θυμίσουμε πως το Dacia Sanero ήταν best seller Ευρώπης και το 2024, οπότε πλέον γιορτάζει το back το back.