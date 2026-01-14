Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου το Καλλιμάρμαρο Στάδιο φιλοξένησε και πάλι την Συνάντηση Αθήνας της ΦΙΛΠΑ: την στατική εκδήλωση – θεσμό η οποία εδώ και χρόνια ως είθισται, ανοίγει την αυλαία των ετήσιων εκδηλώσεων της Λέσχης Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου.

Παραδοσιακά, η Συνάντηση Αθήνας της ΦΙΛΠΑ αποτελεί ισχυρότατο πόλο έλξης για τους συμμετέχοντες ιδιοκτήτες κλασσικών δημιουργιών σε τέσσερις και δύο τροχούς, μα κυρίως για το κοινό που συνήθως συρρέει για να θαυμάσει από κοντά δημιουργίες υψηλής αισθητικής που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στο πάνθεον της αυτοκίνησης.

Η συγκεκριμένη παράδοση ασφαλώς επαναλήφθηκε και φέτος, καθώς ο επιβλητικός προαύλιος χώρος του Καλλιμάρμαρου Σταδίου για πέντε ολόκληρες ώρες, από τις 09.00 μέχρι τις 14.00 κατακλύσθηκε κυριολεκτικώς από, 103 αυτοκίνητα και 35 μοτοσυκλέτες μελών της Ελληνικής Λέσχης Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας.

Από την έναρξη της εκδήλωσης μέχρι και το τέλος της λοιπόν, τεράστιο πλήθος μικρών και μεγάλων, έσπευσαν να δουν από κοντά, να συλλέξουν πληροφορίες από τους ιδιοκτήτες μα και να αποτυπώσουν φωτογραφικά την παρουσία τους, δίπλα σε σπάνιους θρύλους των τεσσάρων και των δύο τροχών. Από το παλαιότερο μοντέλο της εκδήλωσης, το Ford Model T του 1917 (που ήταν και το παλαιότερο μοντέλο της εκδήλωσης) μία Packard Deluxe Eight 645 του 1929, το Morris Eight του 1937 μέχρι την εκθαμβωτική Lamborghini Diablo του 1992.

Ανάλογα έκλεψαν τις εντυπώσεις και τις καρδιές του κοινού όμως και εξαιρετικά σπάνιες μοτοσυκλέτες όπως οι, Harley-Davidson VC του 1930, Τriumph Τ80 του 1939, Ducati 500SL Pantah του 1982 κ.α. Βεβαίως, η κοσμαγάπητη Συνάντηση Αθήνας όπως κάθε φορά έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν και φέτος μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Μέριμνα».

Η ΦΙΛΠΑ ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Αθηναίων για την στήριξη του στην τέλεση της 28 ης Συνάντησης Αθηνών.