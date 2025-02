Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Πριν από λίγες ημέρες έγινε η παρουσίαση δύο νέων αυτοκινήτων με προέλευση από την Κίνα. Πρόκειται για τα Omoda και Jaecoo. Οι δύο μάρκες που ανήκουν στον κινεζικό κολοσσό Chery, εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την Ο&J Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σχετικό θέμα: https://www.zougla.gr/automoto/tests/omoda-kai-jaecoo-eftasan-ellada-kai-mas-systinoun-ta-montela-tous-deite-times-kai-charaktiristika/

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο επικεφαλής των Εταιριών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα (Country Head) κ. Γιάννης Καλλίγερος ανακοίνωσε και την αναδιοργάνωση του Ομίλου όπου πλέον είναι τρείς διαφορετικές εταιρίες με τέσσερις διευθύνσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μετά την έλευση της Omoda | Jaecoo στην Ελληνική αγορά, ήταν επιβεβλημένο να γίνουν οργανωτικές αλλαγές στον Όμιλο με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των Εταιριών που είναι επιφορτισμένες με την εισαγωγή των οχημάτων Mercedes-Benz (επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών), smart, Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz Buses, Setra, Fuso, Unimog, Omoda & Jaecoo.

Ας δούμε τις αλλαγές που έγιναν σε νευραλγικά πόστα. Δημιουργούνται τρείς διαφορετικές εταιρείες με τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις,. Την εποπτεία έχει ο μέχρι τώρα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Automotive Ελλάς Μον. Α.Ε. Γιάννης Καλλίγερος .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η θέση του κου Καλλίγερου αναβαθμίζεται σε Επικεφαλής των Εταιριών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα ( Country Head ) .

Η Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε παραμένει ο εισαγωγέας των επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων Mercedes-Benz και των smart με Γενικό Διευθυντή τον κ. Παναγιώτη Ριτσώνη, μέχρι πρότινος Διευθυντή Marketing και Επικοινωνίας επιβατικών οχημάτων Mercedes-Benz & smart.

Τα φορτηγά Mercedes-Benz, Fuso, Unimog καθώς και τα λεωφορεία Mercedes-Benz & Setra παραμένουν στη Star Automotive Ελλάς ως ξεχωριστός τομέας, υπό τη Γενική Διεύθυνση του κ. Αντώνη Ευαγγελούλη. Στην περιοχή ευθύνης του εντάσσονται επιπλέον τα δύο συνεργεία βαρέων φορτηγών και λεωφορείων σε Κορωπί και Θεσσαλονίκη.

Η O&J Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. με Γενικό Διευθυντή τον κ. Στρατή Μπατσολάκη, μέχρι πρότινος Διευθυντής Πωλήσεων επιβατικών οχημάτων Mercedes-Benz & smart, θα έχει την ευθύνη της εισαγωγής των επιβατικών οχημάτων Omoda & Jaecoo.

Τέλος, δημιουργείται η Frey Services Μονοπρόσωπη Α.Ε. με Πρόεδρο του ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Παναγιώτη Λουκά, στην οποία εντάσσονται όλες οι κοινές υπηρεσίες των εταιριών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα τμήματα Logistics, το λογιστήριο και ο εσωτερικός έλεγχος, η μηχανογράφηση, η εκπαίδευση, το τμήμα προμηθειών, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, το γραφείο κίνησης κ.α.

Για τις οργανωτικές αλλαγές στις εταιρείες του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα ο κος Καλλίγερος δήλωσε:

«Μια νέα εποχή ξεκινά για τον Όμιλο Emil Frey στην Ελλάδα, καθώς προβαίνουμε σε αλλαγές που χωρίς αμφιβολία θα ενισχύσουν τη θέση μας στην αγορά και θα μας δώσουν νέα ώθηση να κατακτήσουμε το μέλλον. Διότι ο Όμιλος Emil Frey πιστεύει – και το αποδεικνύει καθημερινά – στους Ανθρώπους του, στο Δίκτυό του αλλά και στις δυνατότητες της Ελληνικής Αγοράς. Ο διαχωρισμός σε επιμέρους εταιρείες δεν είναι απλώς μια οργανωτική αλλαγή. Είναι μια στρατηγική κίνηση, βασισμένη στην εμπειρία μας για τις ανάγκες του σήμερα, και ακόμη περισσότερο για τις ανάγκες του αύριο. Η κάθε μία θα μπορεί να λειτουργεί με τον δικό της ρυθμό και να θέτει τους δικούς της στόχους, αυτό όμως που παραμένει κοινή συνισταμένη είναι η δοκιμασμένη Ομάδα που αποτελεί τον κορμό των αλλαγών. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, διότι όλοι – με μοναδική εξαίρεση τον Βενιαμίν της διοικητικής ομάδας Π. Λουκά που εντάχθηκε πρόσφατα στο δυναμικό μας, έχοντας ένα ιδιαίτερα δυνατό βιογραφικό και μεγάλη εμπειρία – προέρχονται από τα σπλάχνα της Mercedes-Benz Eλλάς, αφού εμείς ανέκαθεν εξελίσσαμε τους δικούς μας ανθρώπους.»

Ποιοι είναι οι νέεοι επικεφαλής των εταιριών

Γιάννης Καλλίγερος

Ο Γιάννης Kαλλίγερος γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Κύθηρα. Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου/Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire στην Αγγλία και μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Stirling της Σκωτίας.

Στα πρώιμα χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας εργάστηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε γνωστή εταιρία Συμβούλων με έδρα το Λονδίνο, ενώ συνέχισε στην ίδια κατεύθυνση λίγο αργότερα στην Ελλάδα για την KPMG Peat Marwick Kyriacou.

To 1993 ο επαγγελματικός του προσανατολισμός διαφοροποιείται. Συνεργάζεται αρχικά με τον Όμιλο Βασιλάκη και στην συνέχεια με την ΠΡΟΜΟΤ Λαϊνόπουλος από τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Στην οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και μετέπειτα Star Automotive Ελλάς Μον.Α.Ε. βρίσκεται από το 1998 αρχικά ως Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου, στην συνέχεια στην θέση του Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing Επαγγελματικών Οχημάτων, το 2009 αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing Επιβατηγών Οχημάτων και από το 2012 έως σήμερα κατείχε την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Αντώνης Ευαγγελούλης

Ο Αντώνης Ευαγγελούλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Παρακολούθησε σπουδές δημοσιογραφίας στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και κατέχει Master in Business Administration.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Mercedes-Benz Ελλάς το 2005, εργάστηκε σε μονάδες του Εξουσιοδοτημένου της Δικτύου. Ξεκίνησε την καριέρα του ως πωλητής επαγγελματικών οχημάτων και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε Διευθυντή Πωλήσεων τους. Από το 2012 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing Επαγγελματικών Οχημάτων & Λεωφορείων, έχοντας διαχειριστεί με μεγάλη επιτυχία όλα τα project της εταιρείας που του ανατέθηκαν από τα Κεντρικά, όπως η διαχείριση και ανάπτυξη των σημείων πωλήσεων μεταχειρισμένων φορτηγών TruckStore, το project οργάνωσης της μετάβασης στον Όμιλο Emil Frey κ.α..

Παναγιώτης Ριτσώνης

Ο Παναγιώτης Ριτσώνης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Science in Financial Services Management από το University of Surrey. Αμέσως μετά τις μεταπτυχιακές του σπουδές εντάχθηκε στην οικογένεια της Mercedes-Benz Hellas ως Management Trainee.

Στα εικοσιένα έτη που εργάζεται στην εταιρεία, έχει απασχοληθεί τόσο στο τμήμα Επαγγελματικών όσο και στο τμήμα Επιβατικών αυτοκινήτων και έχει αναλάβει αναβαθμισμένες θέσεις ευθύνης με εντυπωσιακό επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα διατηρώντας τα τελευταία 12 χρόνια τη θέση του Διευθυντή Marketing & Επικοινωνίας έχοντας επιδείξει σημαντικές επιτυχίες όσον αφορά στην επικοινωνία της μάρκας. Επιπλέον, τα τελευταία 5 χρόνια στο πεδίο ευθύνης του είχαν ενταχθεί τα τμήματα του product management & sales administration.

Στρατής Μπατσολάκης

Ο Στρατής Μπατσολάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας με πτυχίο Οικονομικών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master in Business Administration από το City University of Seattle.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Mercedes-Benz Ελλάς τον Ιούλιο 2003 από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δικτύου. Από το 2006 ενσωματώθηκε στη Διεύθυνση Επιβατηγών Αυτοκινήτων, όπου αναλαμβάνει διάφορες θέσεις ευθύνης, όπως VIP Sales, Product Manager, Sales Area Manager κ.α. Το 2018 αναβαθμίζεται σε Corporate Sales Manager και από το 2021 αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Πωλήσεων Επιβατικών αυτοκινήτων Mercedes-Benz & smart συνεισφέροντας σημαντικά στις επιτυχίες που επέδειξε η Mercedes-Benz στον στίβο των πωλήσεων.

Παναγιώτης Λουκάς

Ο Παναγιώτης Λουκάς είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, διαθέτει πτυχίο Οικονομικών από το London School of Economics (LSE) και MBA από το Manchester Business School. Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους, όπως Ενέργειας, Private Equity και Υπηρεσιών. Στην επαγγελματική του πορεία έχει αναλάβει ηγετικούς ρόλους σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, έχοντας στην ευθύνη του Διευθύνσεις Finance & Controlling, Προμηθειών και ΙΤ.

Μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του Finance Director of International Division στη HELLENIQ ENERGY, ενώ μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Executive Director στην ΕΚΟ Serbia, ενώ από τον Οκτώβριο του 2024 ήταν ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO) στη Star Automotive Ελλάς.