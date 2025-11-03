Στο κάλεσμα του ομίλου Συγγελίδη συμμετείχε το πανελλαδικό δίκτυο των Επίσημων Διανομέων και Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών των μαρκών Citroën, Peugeot, Opel και DS Automobiles.

Η εκδήλωση, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για τον Όμιλο, αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη αποτύπωση της στρατηγικής, των στόχων και των επιτευγμάτων στον τομέα του After Sales, μέσα από παρουσιάσεις των στελεχών και ουσιαστικό διάλογο με τους συνεργάτες του δικτύου.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων έγινε εκτενής αναφορά στην ικανοποίηση πελατών, στην ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης ως στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου, καθώς και στην περαιτέρω αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων που ενισχύουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των πωλήσεων ανταλλακτικών και οι στόχοι για τη νέα χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή αναπτυξιακή πορεία του τομέα.

Το συνέδριο τίμησε με την παρουσία της και η Διοίκηση του Ομίλου Συγγελίδη ενώ ο κ. Πολυχρόνης Συγγελίδης δήλωσε τα εξής:

«Η επιτυχία του τομέα After Sales αποτελεί θεμέλιο για την εμπιστοσύνη των πελατών και την ανάπτυξη του δικτύου μας. Με τη δύναμη και τη συνεργασία όλων, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ποιότητα, στην εκπαίδευση και στην τεχνολογία, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα μοντέλα των μαρκών της Stellantis, που εκπροσωπεί ο Όμιλος Συγγελίδη στην ελληνική αγορά, και να τα οδηγήσουν σε ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή στον χώρο του θέρετρου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μήνυμα του Γενικού Διευθυντή της Aiglon A.E, κ. Πέτρου Πιπερίδη προς όλους τους συνεργάτες του Ομίλου. Ο κ. Πιπερίδης τόνισε την κοινή δέσμευση για συνεχή βελτίωση, καινοτομία και παροχή κορυφαίων υπηρεσιών στους πελάτες των μαρκών Citroën, Peugeot, Opel και DS Automobiles.

Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης