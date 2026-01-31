Μπορεί οι Έλληνες αγοραστές να μην έχουν και τόσο μεγάλη συμπάθεια στην ηλεκτροκίνηση, λόγω της ανύπαρκτης – σε σχέση με τις απαιτήσεις- υποστήριξης από πλευράς φορτιστών σε σταθμούς στάθμευσης, όμως προτιμούν την υβριδική τεχνολογία SHS. Η OMODA & JAECOO έχει παρουσία σε 64 αγορές παγκοσμίως, με περισσότερες από 800.000 πωλήσεις, καταγράφοντας ταχεία ανάπτυξη. Βέβαια για να έχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα χρειάζεται στοχευμένη διαφήμιση αφού πρόκειται για μια σχετικά νέα κινέζικη εταιρεία. Στην Ευρώπη, οι πωλήσεις της ξεπερνούν τις 200.000 μονάδες. Η εταιρεία έκρινε ότι οι πωλήσεις αυτές -για αρχή- είναι εντυπωσιακές, αφού εισχώρησε δυναμικά στις πιο απαιτητικές παραδοσιακές αγορές.

Σήμερα, με τη νέα ενεργειακή τεχνολογία στον πυρήνα της στρατηγικής της, τα μοντέλα νέας ενεργειακής τεχνολογίας αντιστοιχούν πλέον σε πάνω από το 50% των παγκόσμιων πωλήσεων. Παράλληλα, στην ελληνική αγορά, μόλις λίγους μήνες από την είσοδό της, η OMODA & JAECOO παρουσιάζει ήδη εμπορική δυναμική, ακολουθώντας σταθερή αναπτυξιακή πορεία σε μία αγορά που βρίσκεται ακόμη σε φάση ωρίμανσης για τις τεχνολογίες νέας ενέργειας.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην πορεία του Jaecoo 7 SHS-P, το οποίο έχει ήδη ξεχωρίσει στην κατηγορία των C-SUV, κατακτώντας την 6η θέση με μερίδιο αγοράς 5,39% στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα συγκαταλέγεται στη δεκάδα των πιο δημοφιλών Plug-in Hybrid μοντέλων στην ελληνική αγορά, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στο σύνολο της κατηγορίας.

Η OMODA & JAECOO αποτελεί ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα automotive brands διεθνώς, με ξεκάθαρη στρατηγική εστίαση στη νέα ενεργειακή τεχνολογία και ισχυρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Με αυτόνομη ταυτότητα, διακριτή προϊοντική φιλοσοφία και ταχεία διεθνή ανάπτυξη, η μάρκα απαντά στις σύγχρονες ανάγκες βιώσιμης κινητικότητας.

Η τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση, λαμβάνοντας τον τίτλο “Best PHEV Technology of the Year 2025” από το ισπανικό Autobild, ενώ η OMODA & JAECOO αναδείχθηκε “Brand of the Year” από το βρετανικό Carwow. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της στρατηγικής, η μάρκα έχει επενδύσει σε κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, καθώς και σε μονάδα παραγωγής στην Βαρκελώνη, ενισχύοντας την τοπική της παρουσία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.

Στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη και εισαγωγέα της Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα, με παρουσία σε 19 χώρες και περισσότερες από 600.000 πωλήσεις οχημάτων ετησίως.

Η εμπορική δραστηριότητα της OMODA & JAECOO υποστηρίζεται από πανελλαδικό δίκτυο 9 εξουσιοδοτημένων σημείων πώλησης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα του aftersales, όπου η OMODA & JAECOO διαθέτει οργανωμένο δίκτυο 10 σημείων, άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών με επάρκεια 100% και υψηλό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, στοιχεία που αποτελούν βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η γκάμα μοντέλων που διαθέτει η OMODA & JAECOO στη χώρα μας περιλαμβάνει οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες χρήσης και ιδιαίτερα ανταγωνιστική σχέση τιμής-αξίας. Αμιγώς ηλεκτρικά καθώς και οχήματα που αξιοποιούν το προηγμένο υβριδικό σύστημα SHS (Super Hybrid System), σε εκδόσεις plug-in hybrid (SHS-P) και πλήρως υβριδικές (SHS-H).

Τα μοντέλα OMODA & JAECOO που διατίθενται στην ελληνική αγορά έχουν αποσπάσει την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας κορυφαίων ανεξάρτητων οργανισμών, όπως το Euro NCAP και το ANCAP.

Επίσης, συνοδεύονται από 7ετή εγγύηση και δωρεάν οδική βοήθεια, καθώς και 8ετή εγγύηση για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη του Έλληνα καταναλωτή στη νέα γενιά υβριδικών τεχνολογιών.

Το 2026 σηματοδοτεί μια κομβική χρονιά για τις μάρκες OMODA & JAECOO, καθώς προγραμματίζεται το λανσάρισμα οκτώ νέων μοντέλων, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής, πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού. Με τον τρόπο αυτό, το χαρτοφυλάκιο των δύο μαρκών ενισχύεται δυναμικά, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Παράλληλα, το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Διανομέων της OMODA & JAECOO βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη, διασφαλίζοντας πανελλαδική κάλυψη και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας των δύο brands.