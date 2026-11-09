Η Omoda θέλει να δώσει έναν διαφορετικό χαρακτήρα στα SUV της και παρουσιάζει το Omoda X, ένα πρωτότυπο που συνδυάζει την πρακτικότητα ενός crossover με πιο έντονες εκτός δρόμου δυνατότητες. Η παγκόσμια πρεμιέρα του πραγματοποιήθηκε στην Κίνα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης OMODA X Night, με την εταιρεία να το χαρακτηρίζει ως «Cross Off-Road Vehicle».

Το πρώτο στοιχείο που τραβά την προσοχή είναι η σχεδίαση Cyber Mecha. Το αμάξωμα έχει έντονες γεωμετρικές επιφάνειες, φαρδείς ώμους και τονισμένους θόλους, ενώ τα πίσω φωτιστικά σώματα θυμίζουν κεραυνούς. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 200 χιλιοστά, ενώ η Omoda ανακοινώνει δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους άνω των 70 εκατοστών, ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.800 κιλά και 39 διαφορετικούς αποθηκευτικούς χώρους.

Βλέπει κινδύνους έως 90 μέτρα μέσα στο σκοτάδι

Το πιο ενδιαφέρον τεχνολογικό στοιχείο είναι το σύστημα νυχτερινής όρασης με υπέρυθρη θερμική απεικόνιση. Σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να εντοπίζει πιθανούς κινδύνους σε απόσταση έως 90 μέτρων, ακόμη και όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη. Πρόκειται για τεχνολογία που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε επαρχιακούς δρόμους, όπου πεζοί ή ζώα ενδέχεται να εμφανιστούν ξαφνικά μπροστά στο αυτοκίνητο.

Στο εσωτερικό υπάρχουν ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών και κεντρική οθόνη 13,2 ιντσών, ενώ διατηρούνται φυσικοί διακόπτες για βασικές λειτουργίες. Ο ψηφιακός βοηθός SIAS υπόσχεται πιο φυσική επικοινωνία με φωνητικές εντολές, ενώ το σύστημα X-MODE επιτρέπει την εξατομίκευση των ρυθμίσεων οδήγησης. Υπάρχει ακόμη λειτουργία καραόκε, με τέσσερις ζώνες λήψης ήχου.

Προς το παρόν, η Omoda δεν έχει ανακοινώσει οριστικά στοιχεία για τους κινητήρες, την ισχύ ή τις επιδόσεις του μοντέλου. Παρά τις αναφορές για υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις, το Omoda X παραμένει πρωτότυπο και δεν έχει επιβεβαιωθεί πότε ή αν θα περάσει στην παραγωγή.