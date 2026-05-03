Η Porsche συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Nürburgring και αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι η νέα 911 GT3 με το πακέτο Manthey. Το γερμανικό sportscar κατάφερε να σημειώσει εντυπωσιακό χρόνο στην απαιτητική πίστα, επιβεβαιώνοντας πως οι ατμοσφαιρικοί κινητήρες όχι μόνο ζουν ακόμα, αλλά μπορούν να κοιτούν στα μάτια πολύ ισχυρότερα μοντέλα.

Η 911 GT3 Manthey ολοκλήρωσε τον γύρο του Nürburgring σε 6 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, χρόνος που την τοποθετεί ανάμεσα στα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής που έχουν περάσει ποτέ από την «Πράσινη Κόλαση». Μάλιστα, το επίτευγμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς πως κάτω από το πίσω καπό βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός boxer 4.0 λίτρων με 525 ίππους και όχι κάποιο υβριδικό σύστημα ή turbo κινητήρας με υπερβολική ισχύ.

Το πακέτο Manthey δεν αυξάνει την απόδοση του κινητήρα, αλλά επικεντρώνεται στη βελτίωση της αεροδυναμικής και του setup. Η Manthey Racing έχει εξοπλίσει την GT3 με μεγαλύτερη πίσω αεροτομή, νέα αεροδυναμικά βοηθήματα, διαφορετικές ρυθμίσεις ανάρτησης και αναβαθμισμένα φρένα, μετατρέποντας ουσιαστικά το αυτοκίνητο σε «όπλο» πίστας.

Σύμφωνα με την Porsche, οι αλλαγές αυξάνουν σημαντικά την παραγόμενη κάθετη δύναμη (downforce), προσφέροντας περισσότερη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες και καλύτερο κράτημα στις γρήγορες καμπές του Nürburgring. Το αποτέλεσμα φαίνεται ξεκάθαρα στο onboard βίντεο, όπου η GT3 Manthey μοιάζει «κολλημένη» στην άσφαλτο, ακόμη και στα πιο απαιτητικά σημεία της διαδρομής.

Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο εργοστασιακός οδηγός της Porsche, Jörg Bergmeister, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το στήσιμο του αυτοκινήτου και τα Michelin Pilot Sport Cup 2 R ελαστικά. Ο ίδιος δήλωσε πως η νέα GT3 Manthey προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον οδηγό, επιτρέποντας πιο επιθετική οδήγηση χωρίς να γίνεται νευρική ή απρόβλεπτη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Porsche συνεχίζει να επενδύει σε «καθαρόαιμα» μοντέλα με έμφαση στην οδηγική εμπειρία, τη στιγμή που η αυτοκινητοβιομηχανία στρέφεται ολοένα και περισσότερο στον εξηλεκτρισμό. Η GT3 παραμένει πιστή στη φιλοσοφία του χαμηλού βάρους, του χειρουργικού τιμονιού και της άμεσης απόκρισης, στοιχεία που δύσκολα αντικαθίστανται από την ηλεκτρική εποχή.