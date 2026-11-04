Η Opel ενισχύει την εμπορική παρουσία του Corsa στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τη νέα έκδοση Edition, η οποία έχει ως βασικό της πλεονέκτημα την ιδιαίτερα προσιτή τιμή απόκτησης. Το δημοφιλές γερμανικό μοντέλο διατίθεται πλέον από 17.300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του οφέλους από το πρόγραμμα Opel Trade-Up, επιχειρώντας να προσελκύσει όσους αναζητούν ένα σύγχρονο αυτοκίνητο πόλης χωρίς να χρειάζεται να διαθέσουν ένα μεγάλο ποσό.

Η νέα έκδοση δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό της πλεονέκτημα, καθώς συνοδεύεται από ένα αξιόλογο πακέτο εξοπλισμού, καλύπτοντας πολλές ανάγκες άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 1.2 Turbo, με απόδοση 100 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Πρόκειται για μια διάταξη που δίνει έμφαση στην ευκολία χρήσης και την ευελιξία στις καθημερινές μετακινήσεις, διατηρώντας παράλληλα επαρκή αποθέματα ισχύος και για διαδρομές εκτός πόλης.

Εξωτερικά, η έκδοση Edition διατηρεί τον δυναμικό χαρακτήρα του Corsa, με τις ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών να συμπληρώνουν την εμφάνισή του. Στην καμπίνα, ξεχωρίζει η οθόνη αφής των 10 ιντσών, μέσω της οποίας ο οδηγός έχει πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος πολυμέσων, ενώ η ασύρματη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto επιτρέπει τη σύνδεση συμβατών smartphones χωρίς τη χρήση καλωδίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στον τομέα της ασφάλειας. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει Cruise Control, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, αναγνώριση πινακίδων ορίων ταχύτητας, καθώς και προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και δυνατότητα ανίχνευσης πεζών. Στην καθημερινή χρήση, χρήσιμα αποδεικνύονται επίσης οι αισθητήρες βροχής και φωτός, που προσαρμόζουν αυτόματα τη λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων στις συνθήκες, αλλά και οι πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, οι οποίοι διευκολύνουν τους ελιγμούς σε περιορισμένους χώρους.

Με τη νέα έκδοση Edition, η Opel επιχειρεί να δώσει νέα ώθηση στο Corsa, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο με σύγχρονη εμφάνιση, κινητήρα 100 ίππων και πλούσιο εξοπλισμό για την κατηγορία του. Το σημαντικότερο, βέβαια, είναι η τιμή των 17.300 ευρώ, με την προϋπόθεση αξιοποίησης του προγράμματος Opel Trade-Up.