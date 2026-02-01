Σημαντική βελτίωση των εμπορικών της επιδόσεων στην ελληνική αγορά κατέγραψε η Opel το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της επιστροφή στην κατηγορία των επιβατικών οχημάτων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά πάνω από 18% σε σχέση με το 2024, με το νέο Opel Frontera να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ανοδική πορεία.

Το νέο SUV της γερμανικής μάρκας αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος για την εμπορική της παρουσία, σημειώνοντας 1.107 ταξινομήσεις μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, καθώς η διάθεσή του στην ελληνική αγορά ξεκίνησε τον Μάιο του 2025. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 15% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων της Opel, στοιχείο που αποτυπώνει τη θετική ανταπόκριση του κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική αντιπροσωπεία προχώρησε σε επικαιροποίηση του τιμοκαταλόγου, καθιστώντας το Frontera ακόμα πιο ανταγωνιστικό.

Τιμοκατάλογος: Έκδοση – αρχική τιμή – έκπτωση – νέα τιμή

Η γκάμα περιλαμβάνει ήπια υβριδικές εκδόσεις 48V με αποδόσεις 110 και 145 ίππων, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις με ισχύ 113 ίππων, καλύπτοντας διαφορετικά προφίλ αγοραστών και ανάγκες χρήσης. Παράλληλα, το Frontera διατίθεται τόσο σε 5θέσια όσο και σε 7θέσια διάταξη, στοιχείο που ενισχύει τον οικογενειακό του χαρακτήρα.

Με μήκος 4,385 μέτρα και χώρο αποσκευών που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.600 λίτρα, το Frontera δίνει ξεκάθαρη έμφαση στην πρακτικότητα και την ευρυχωρία, χωρίς να παραμελεί την καθημερινή χρηστικότητα. Έξυπνες λύσεις στο εσωτερικό, ευέλικτες διαμορφώσεις καθισμάτων και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την κατηγορία.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η πολυδιάστατη γκάμα τιμών, με τις ηλεκτρικές εκδόσεις να ξεκινούν –μετά την κρατική επιδότηση– από επίπεδα που τις καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, ενώ οι υβριδικές εκδόσεις αποτελούν τη «χρυσή τομή» για όσους αναζητούν χαμηλή κατανάλωση και αυτόματο κιβώτιο.

Το Opel Frontera φαίνεται πως έχει βρει τον ρόλο του στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας χώρους, εξηλεκτρισμό και προσιτό κόστος απόκτησης, στοιχεία που εξηγούν σε μεγάλο βαθμό και την εμπορική του επιτυχία.