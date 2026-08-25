Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Opel εξακολουθεί να υποστηρίζει τις δραστηριότητες της ΠΑΕ Ολυμπιακός, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης μέσω της σύγχρονης και εξηλεκτρισμένης γκάμας μοντέλων της, η οποία συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και βέλτιστη αποδοτικότητα.

Η συνεργασία των δύο πλευρών βασίζεται σε κοινές αξίες όπως η συνέπεια, η ομαδικότητα, η καινοτομία και η διαρκής προσπάθεια για υψηλές επιδόσεις, που αποτελούν το θεμέλιο μιας σχέσης που εξελίσσεται με σταθερότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, η Opel και η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μια ακόμη επιτυχημένη διαδρομή, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.