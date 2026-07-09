Ήρθε ο καιρός να απαλλαχθείτε από το παλιό σας αυτοκίνητο με τους ευνοϊκότερους όρους. Η Opel, με το νέο πρόγραμμα ανταλλαγής Trade-Up, δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να αποκτήσουν το μοντέλο Opel της επιλογής τους, ανταλλάσσοντας το παλαιό τους αυτοκίνητο και εξασφαλίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του αυτοκινήτου που ανταλλάσσεται, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος που εξασφαλίζει ο πελάτης για την αγορά ενός νέου Opel. Με αυτόν τον τρόπο, η Opel επιβραβεύει όσους επιθυμούν να ανανεώσουν το όχημά τους, κάνοντας την απόκτηση ενός νέου μοντέλου, ακόμη πιο προσιτή.

Στο πρόγραμμα Ανταλλαγής Trade-Up συμμετέχουν δημοφιλή μοντέλα της Opel, που καλύπτουν κάθε ανάγκη μετακίνησης:

Opel Corsa – Το δημοφιλές αυτοκίνητο πόλης, με σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό. Διαθέσιμο με όφελος έως €3.300.

Opel Mokka – Το δυναμικό SUV που ξεχωρίζει για τη βραβευμένη σχεδίασή του, τον προηγμένο εξοπλισμό και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του. Διαθέσιμο με όφελος έως €2.700.

Opel Frontera – Το ευρύχωρο και πολυδιάστατο SUV 5 ή 7 θέσεων, ιδανικό για οικογένειες, αλλά και για όσους αναζητούν άνεση, πρακτικότητα και ευελιξία σε κάθε διαδρομή. Διαθέσιμο με όφελος έως €2.500.

Opel Grandland – Το κορυφαίο SUV της Opel, που συνδυάζει εντυπωσιακή σχεδίαση, προηγμένα συστήματα ασφάλειας, σύγχρονη τεχνολογία και κορυφαία επίπεδα άνεσης. Διαθέσιμο με όφελος έως €4.100.

Με το νέο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Trade-Up η Opel καλεί τους ενδιαφερόμενους να απευθυνθούν στο Επίσημο Δίκτυο Opel, προκειμένου να ανακαλύψουν το εξατομικευμένο όφελος που αντιστοιχεί στο όχημά τους.