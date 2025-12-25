Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Μέσα σε λίγους μήνες κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, το νέο Opel Frontera κέρδισε την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού. Η ελληνική αγορά το υποδέχθηκε με θετικές κριτικές αφού το νέο SUV ξεχώρισε χάρη στη στιβαρή και σύγχρονη σχεδίασή του, τη μεγάλη ευρυχωρία και την ευελιξία που προσφέρει, με επιλογή ανάμεσα σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη. Παράλληλα, ενσωματώνει πληθώρα έξυπνων λύσεων που ενισχύουν την πρακτικότητα και κάνουν την καθημερινή χρήση ακόμη πιο άνετη.

Το νέο Frontera εντυπωσιάζει από την πρώτη ματιά, με μια στιβαρή ερμηνεία της “Bold & Pure” σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Opel. Η μαύρη μάσκα Vizor με το νέο έμβλημα Opel Blitz προσδίδει στο εμπρός τμήμα του Frontera ξεχωριστή ταυτότητα και ενσωματώνει αρμονικά τους προβολείς Intelli-LED, οι οποίοι διαθέτουν λειτουργία αυτόματης μεγάλης σκάλας. Το Vizor πλαισιώνεται από μια τραπεζοειδή γρίλια στο κάτω μέρος, κάτι που ενισχύει την στιβαρή εμφάνιση του Frontera. Η χαρακτηριστική φωτιστική υπογραφή “wing” της Opel αποκτά νέα διάσταση, με τρεις φωτιστικές μονάδες σε κατακόρυφη διάταξη. Στο πλάι, η χαρακτηριστική κολώνα C διαχωρίζει οπτικά την ευρύχωρη καμπίνα, ενώ τα έντονα φτερά προσδίδουν στο όχημα αίσθηση σταθερότητας και σύγχρονο χαρακτήρα.

‘Έξυπνες λύσεις

Η σύγχρονη αισθητική συνεχίζεται και στο εσωτερικό, όπου η ευφυής σχεδίαση συναντά την πρακτικότητα. Οι οριζόντιες διακοσμητικές επιφάνειες στο ταμπλό και τις πόρτες ενισχύουν την αίσθηση ευρυχωρίας της καμπίνας. Επιπλέον, το πλήρως ψηφιακό Pure Panel cockpit της Opel περιλαμβάνει οθόνη πληροφόρησης οδηγού 10″ και, προαιρετικά, οθόνη infotainment ίδιου μεγέθους. Για όσους προτιμούν να χρησιμοποιούν τις δικές τους συσκευές, η βασική έκδοση διαθέτει ένα πρακτικό, καινοτόμο smartphone station αντί για κεντρική οθόνη. Επιπλέον, σύμφωνα με την προσέγγιση “Greenovation” της Opel, τα εργονομικά καθίσματα με τη λειτουργία Intelli-Seat προέρχονται από ανακυκλωμένα, βιώσιμα υλικά.

Η άνεση και η πρακτικότητα ενισχύονται χάρη σε έξυπνες λύσεις, όπως η ασύρματη φόρτιση και οι θύρες USB-C (πέντε στην επταθέσια έκδοση). Μεγαλύτερες συσκευές, όπως tablet, μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια στην κεντρική κονσόλα, χάρη σε έναν εύκαμπτο ιμάντα που τις συγκρατεί στη θέση τους. Θήκες στην πλάτη των εμπρός καθισμάτων, καθώς και άλλοι ανοιχτοί αποθηκευτικοί χώροι με αντιολισθητική επένδυση από καουτσούκ για την αποφυγή θορύβων και ολισθήσεων, μπορούν να φιλοξενήσουν προσωπικά αντικείμενα.

Το νέο Frontera εντυπωσιάζει με την ευρυχωρία του. Με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα, προσφέρει έως περίπου 1.600 lt χώρου αποσκευών, ενώ η αναλογία αναδίπλωσης 60:40 προσφέρει επιπλέον ευελιξία. Τέλος, το Frontera μπορεί να δεχτεί σκηνή οροφής, αφού διαθέτει αντοχή στατικής φόρτωσης έως 240 kg.

Frontera Hybrid με τεχνολογία 48V ή Frontera Electric

To Frontera διατίθεται με εξαιρετικά αποδοτικά υβριδικά κινητήρια σύνολα τεχνολογίας 48V, καθώς και ως αμιγώς ηλεκτρικό.

Το Frontera Hybrid διαθέτει έναν Turbo κινητήρα βενζίνης που έχει εξελιχθεί ειδικά για χρήση σε υβριδικό σύστημα, σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα και ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς του υβριδικού συστήματος είναι 110 hp και επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση και τις εκπομπές CO₂ σε σχέση με τα συμβατικά μοντέλα. Επιπλέον, διατίθεται έκδοση με ισχυρότερο θερμικό κινητήρα, με συνδυαστική απόδοση που φτάνει ως 145 hp.

Για όσους επιθυμούν να μετακινούνται χωρίς εκπομπές ρύπων, το Frontera Electric προσφέρει ισχύ 113 hp, μπαταρία 44 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα) και αυτονομία έως 305 km (βάσει WLTP1). Σύντομα θα είναι διαθέσιμη μια έκδοση “long-range”, η οποία θα προσφέρει αυτονομία έως περίπου 400 km (προκαταρκτική τιμή WLTP2).

Χάρη στην εκφραστική του σχεδίαση, τις έξυπνες και διασκεδαστικές λύσεις και την ευέλικτη επιλογή μεταξύ αμιγώς ηλεκτρικής ή υβριδικής κίνησης, το νέο Opel Frontera αποδεικνύει ότι η Γερμανική μάρκα τηρεί τις δεσμεύσεις της για την ηλεκτροκίνηση.

Στο πολύ καλό γερμανικό αυτοκίνητο μεγάλο ρόλο στις ταξινομήσεις του έπαιξε και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που εφάρμοσε ο Όμιλος Συγγελίδη. Μέσα σε μόλις λίγους μήνες από την έναρξη της διάθεσής του, 1.000 Frontera κυκλοφορούν πλέον στους Ελληνικούς δρόμους, επιβεβαιώνοντας τη θερμή υποδοχή του από την αγορά. Προτιμήθηκε ιδιαίτερα από αυτούς που θέλουν να φιλοξενούν στο εσωτερικό 7 άτομα (μαζί με τον οδηγό).

Το Frontera προσφέρει απολαυστική οδήγηση με περιβαλλοντική υπευθυνότητα, διαθέτοντας αποδοτικά 48V υβριδικά συστήματα κίνησης με ισχύ 110 ή 145 ίππων, καθώς και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για μηδενικές εκπομπές ρύπων. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν έναν σύγχρονο, ευρύχωρο και πολυδιάστατο σύντροφο για την πόλη και τα ταξίδια. Οι τιμές ξεκινούν από 22.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας).