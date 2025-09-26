Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Το νέο Opel Mokka GSE, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στην IAA Mobility στο Μόναχο, εντυπωσίασε με την τολμηρή σχεδίαση και την ισχυρή προσωπικότητα του, κοινό και ειδικούς.

Το Mokka υπήρξε πάντα ένα μοντέλο με χαρακτήρα. Στη νέα του εκδοχή γίνεται ακόμα πιο κομψό, πιο σύγχρονο και πιο ψηφιακό. Εξωτερικά, το αυτοκίνητο αποκτά πιο αιχμηρή σχεδίαση με το νέο έμβλημα του Κεραυνού, τη φρέσκια LED υπογραφή εμπρός-πίσω και μαύρες λεπτομέρειες, που διατρέχουν το αμάξωμα από το καπό έως το πίσω μέρος.

Στο εσωτερικό, το τιμόνι με επίπεδη κορυφή και βάση ενισχύει τον sport χαρακτήρα, ενώ η νέα κεντρική κονσόλα σε ματ ασημί και το ανανεωμένο σύστημα infotainment δημιουργούν μια ευχάριστη και premium αίσθηση.

Οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί της Opel ενσωμάτωσαν στην κεντρική οθόνη αφής λειτουργίες που μέχρι πρότινος γίνονταν με φυσικά κουμπιά, δημιουργώντας ένα “καθαρότερο”, πιο εργονομικό cockpit – εμπνευσμένο από το κορυφαίο SUV Opel Grandland.

Χάρη στον επιτυχημένο συνδυασμό του τολμηρού design στο εξωτερικό και της λιτής, ψηφιακής αισθητικής στο εσωτερικό, το νέο Opel Mokka κέρδισε ξεκάθαρα τις προτιμήσεις των αναγνωστών του γερμανικού περιοδικού αυτοκινήτου auto motor.

Συνολικά 14.000 λάτρεις της αυτοκίνησης ψήφισαν online ανάμεσα σε 117 νέα μοντέλα από 13 κατηγορίες. Το συμπαγές SUV ξεχώρισε της Opel κέρδισε με διαφορά, αφού απέσπασε το 49,6% των ψήφων που δόθηκαν σε αυτή την κατηγορία. Το νέο Opel Mokka ξεχώρισε ως “Best Design Innovation of the Year 2025” στην κατηγορία “Μικρά SUV/Crossover”.

H Opel, το 2022 με το Rocks, κέρδισε το βραβείο “autonis”. Την επόμενη χρονιά, το δημοφιλές Opel Corsa απέσπασε την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία του. Φέτος σειρά είχε το Opel Mokka GSE. Η επίσημη τελετή απονομής των Βραβείων “autonis” θα πραγματοποιηθεί στη Στουτγάρδη στις 13 Οκτωβρίου 2025.