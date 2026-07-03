Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας και της αναπτυξιακής πορείας της ΜG στην ελληνική αγορά, η MG Motor ανακοίνωσε οργανωτικές αλλαγές στη δομή της εταιρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ιωάννης Καραβάς, με την πολυετή εμπειρία του στον κλάδο του αυτοκινήτου, ο οποίος μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Head of Marketing & Public Relations για τη Μάρκα, ανέλαβε νέα καθήκοντα ως επικεφαλής της Μάρκας, Brand Head / Commercial Director της MG. Ο Ιωάννης Καραβάς έχει συμβάλει σημαντικά στην επιτυχημένη ανάπτυξη της μάρκας MG στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, ο κ. Ιωάννης Μεθενίτης, έμπειρο στέλεχος Μarketing με εκτεταμένη γνώση του κλάδου και ήδη μέλος του Ομίλου Συγγελίδη, ανέλαβε τη θέση του Head of Marketing & Public Relations της MG.

Τέλος ο κ. Σταμάτης Μπογέας εντάσσεται στο δυναμικό της MG, αναλαμβάνοντας το Τμήμα των Εταιρικών Πωλήσεων, ως Β2Β Sales Manager. Με την πολυετή εμπειρία του στο χώρο, θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπορική δυναμική της Μάρκας και τη στρατηγική ανάπτυξή της στο B2B κανάλι, το οποίο αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την επόμενη φάση ανάπτυξης της MG στην ελληνική αγορά.

Οι παραπάνω οργανωτικές αλλαγές εντάσσονται στη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για τη συνεχή ενδυνάμωση της MG στην Ελλάδα, την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών της δραστηριοτήτων και την υποστήριξη της επόμενης φάσης εξέλιξης της μάρκας.

Η MG (*) Motor, εταιρία του Ομίλου Συγγελίδη, παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στη δυναμική και επιτυχημένη πορεία της στην ελληνική αγορά, με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη της Μάρκας και την ουσιαστική υποστήριξη του Δικτύου, των συνεργατών και των πελατών της.

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Η MG, με ιστορία που ξεπερνά τα 100 χρόνια, επαναπροσδιορίζει την αυτοκίνηση προσφέροντας καινοτόμα οχήματα που συνδυάζουν το βρετανικό στυλ με την κορυφαία τεχνολογία παραγωγής. Η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία ιδρύθηκε από τον Cecil Kimber τη δεκαετία του 1920 και η M.G. Car Company Limited, ήταν αρχικά το δημιούργημα του Βρετανού κατασκευαστή που έκανε τη μάρκα διάσημη στα πέρατα του κόσμου.

Στην Ελλάδα, η μάρκα συνεχίζει την ανοδική της πορεία, αποτελώντας την πρώτη επιλογή για όσους αναζητούν την αξιοπιστία και την εξέλιξη.