Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων με το μέγιστο βαθμό απόδοσης, η Εταιρεία από την 1η Ιουνίου 2026 έχει προχωρήσει στον διαχωρισμό των Διευθύνσεων Marketing & Πωλήσεων σε δύο Clusters. Το Mainstream περιλαμβάνει τις FIAT, Jeep, Leapmotor και FIAT Professional, ενώ το Premium τις Alfa Romeo και Lepas, με την ακόλουθη στελέχωση:

Premium Cluster // Alfa Romeo – Lepas

Η Italian Motion καλωσορίζει τα στελέχη στις νέες θέσεις τους και διατηρεί σταθερό βηματισμό ανάπτυξης, βασιζόμενη στο εκτενές της χαρτοφυλάκιο, την μακροχρόνια εμπειρία της Ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου καθώς και στην οικονομική ευρωστία των δύο ισχυρών μετόχων της, Ομίλων Autohellas & Samelet.