Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων με το μέγιστο βαθμό απόδοσης, η Εταιρεία από την 1η Ιουνίου 2026 έχει προχωρήσει στον διαχωρισμό των Διευθύνσεων Marketing & Πωλήσεων σε δύο Clusters. Το Mainstream περιλαμβάνει τις FIAT, Jeep, Leapmotor και FIAT Professional, ενώ το Premium τις Alfa Romeo και Lepas, με την ακόλουθη στελέχωση:

Premium Cluster // Alfa Romeo – Lepas

Άγγελος Καμηλιέρης-Διευθυντής Marketing  

Άγγελος Καμηλιέρης-Διευθυντής Marketing


Δημήτρης Ράπτης- Διευθυντής Πωλήσεων

 

Στέλλα Μάνεση- Marketing & Communication Expert

Στέλλα Μάνεση-Marketing & Communication Expert

 

Αλέξης Γαλανόπουλος- Product Manager

Η Italian Motion καλωσορίζει τα στελέχη στις νέες θέσεις τους και διατηρεί σταθερό βηματισμό ανάπτυξης, βασιζόμενη στο εκτενές της χαρτοφυλάκιο, την μακροχρόνια εμπειρία της Ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου καθώς και στην οικονομική ευρωστία των δύο ισχυρών μετόχων της, Ομίλων Autohellas & Samelet.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Alfa Romeo #Italian Motion #Lepas #νέα δομή #οργανωτικές αλλαγές