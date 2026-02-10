Τρείς γυναίκες σε τρείς στρατηγικούς ρόλους. Κάθε μία αναλαμβάνει στην O&J Automotive Ελλάς έναν νευραλγικό τομέα. Κύριος στόχος όλων είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας των brands Omoda & Jaecoo στην ελληνική αγορά.

Η Κατερίνα Σταυροπούλου αναλαμβάνει καθήκοντα Head of Product & Marketing έχοντας την ευθύνη για τη στρατηγική κατεύθυνση των προϊόντων και του marketing.

Μέχρι πρόσφατα, κατείχε τον ρόλο της Υπεύθυνης Προϊόντος και Στρατηγικής, έχοντας παράλληλα ενεργή συμμετοχή σε έργα marketing για τα brands Omoda & Jaecoo. Η πορεία της στον οργανισμό ξεκίνησε το 2003, όταν εντάχθηκε στη Mercedes-Benz Ελλάς, όπου δραστηριοποιήθηκε στον τομέα του Marketing και της Επικοινωνίας έως το 2012. Στη συνέχεια, ανέλαβε τη θέση της smart Business Development Manager για το brand smart, ενώ αργότερα διετέλεσε Υπεύθυνη Προϊόντος και Στρατηγικής για τα μοντέλα της Mercedes-Benz. Το 2025 εντάχθηκε στην ομάδα της Omoda & Jaecoo, φέρνοντας μαζί της πολυετή της εμπειρία στην αγορά αυτοκινήτου.

Η Μαρία Γιατρά αναλαμβάνει τη θέση της Product Manager, εστιάζοντας στη διαχείριση και ανάπτυξη της γκάμας των μοντέλων της μάρκας. Η Μαρία Γιατρά βρίσκεται στον οργανισμό από το 2006 και έχει διαγράψει μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία, έχοντας υπηρετήσει με επιτυχία ρόλους στους τομείς των Οικονομικών, της Ανάπτυξης Δικτύου, του Marketing & Επικοινωνίας, του Sales Planning & Market Analysis, καθώς και του Financial & Insurance Sales Area Management.

Η Χαρά Γιαννάτου αναλαμβάνει την θέση Marketing Lead, με κύριο άξονα ευθύνης τον στρατηγικό σχεδιασμό της επικοινωνίας των δύο νέων brands στην ελληνική αγορά.

Η Χαρά αποτελεί νέα προσθήκη στην ομάδα της Omoda & Jaecoo, προερχόμενη από τον χώρο των Media. Με 26 χρόνια εμπειρίας στις κορυφαίες εταιρίες Μedia & Επικοινωνίας