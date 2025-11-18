Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το τέλος του Focus έφτασε, και μόνο έκπληξη δεν αποτελεί η είδηση. Η Ford διέκοψε την παραγωγή του μοντέλου στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2018 και αργότερα ανακοίνωσε πως την ίδια τύχη θα έχει σύντομα και η ευρωπαϊκή παραγωγή, καθώς η εταιρεία στρέφεται προς την ηλεκτροκίνηση. Αυτή η μετάβαση έχει πλέον ολοκληρωθεί, ολοκληρώνοντας το σχεδόν τριακονταετές ταξίδι του μικρομεσαίου και άκρως πετυχημένου Focus.

Το Focus παρουσιάστηκε το 1998 στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής Ford 2000 και γρήγορα έγινε ένα από τα οχήματα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της Ford, με περισσότερες από 12 εκατομμύρια μονάδες να βρίσκουν ιδιοκτήτη κατά τη διάρκεια των 27 ετών ζωής του.

Ενώ το Focus αναπτύχθηκε αρχικά ως ένα οικονομικό compact όχημα που προσέφερε χώρους και εντυπωσιακή οδηγική συμπεριφορά, κέρδισε επίσης ισχυρή αποδοχή από τους petrolheads με τις εκδόσεις ST και RS.

Γιατί η Ford αποφάσισε να ολοκληρώσει την παραγωγή του Focus;



Η Ford τερματίζει την παραγωγή του Focus στο πλαίσιο της στροφής της προς τα ηλεκτρικά οχήματα και μιας αναδιαρθρωμένης ευρωπαϊκής γκάμας που επικεντρώνεται σε ηλεκτρικά και crossover οχήματα. Μάλιστα, σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Car, ο διευθύνων σύμβουλος Jim Farley ουσιαστικά είπε ότι η εταιρεία δεν έβγαζε αρκετά χρήματα από αυτά. Τα περιθώρια κέρδους ήταν πολύ μικρά για να δικαιολογήσουν περαιτέρω ανάπτυξη, παρόλο που τα αυτοκίνητα παρέμειναν αρκετά δημοφιλή (Focus, Fiesta κτλ.).

Μήπως το αντίο στο Focus είναι… προσωρινό;



Τελικά όμως, ίσως το αντίο να είναι… προσωρινό, καθώς σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, η Ford σχεδιάζει να αναβιώσει το όνομα Focus, και όπως πολλές σύγχρονες αναβιώσεις, έτσι και αυτό θα έχει τη μορφή SUV. Το δημοσίευμα υποδηλώνει ότι ένα νέο crossover μεσαίου μεγέθους με το όνομα Focus θα μπορούσε να κυκλοφορήσει το 2027, με την κατασκευή του να γίνεται στο εργοστάσιό της στη Βαλένθια της Ισπανίας, το οποίο έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα 300.000 μονάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο Focus SUV δεν θα αντικαταστήσει το τρέχον Kuga, παρόλο που θα έχει περίπου το ίδιο μέγεθος. Αντίθετα, θα πωλείται παράλληλα με το Kuga και θα προσφέρει επιλογές κινητήρων “πολλαπλής ενέργειας”, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών και πλήρως ηλεκτρικών εκδόσεων. Αν και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, είναι πιθανό το νέο Focus SUV να συνεχίσει τους κινητήρες ήπιας υβριδικής και plug-in υβριδικής τεχνολογίας του τρέχοντος Kuga.

Η Ford γνωρίζει καλά στο πως να φέρει στο σήμερα, ιστορικά ονόματα της γκάμας της. Το έχει καταφέρει ήδη με τα Capri και Puma και ετοιμάζεται να το κάνει και με το Focus.