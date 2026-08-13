Υπάρχουν διαφημιστικές καμπάνιες που απλώς προβάλλουν ένα αυτοκίνητο και υπάρχουν και εκείνες που καταφέρνουν να γράψουν τη δική τους ιστορία. Η Hyundai ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, χάρη σε ένα εγχείρημα που πραγματοποιήθηκε πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια και παραμένει μέχρι σήμερα εντυπωσιακό.

Το 2015, η κορεατική εταιρεία αποφάσισε να στείλει ένα μήνυμα από τη Γη στο Διάστημα, χρησιμοποιώντας όχι κάποιον δορυφόρο ή μια τεράστια φωτεινή επιγραφή, αλλά 11 αυτοκίνητα Hyundai Genesis.

Το μήνυμα μιας 13χρονης στον πατέρα της

Εκείνη την εποχή, η 13χρονη Stephanie ζούσε στο Χιούστον, ενώ ο πατέρας της, ο αστροναύτης Terry Virts, βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η Stephanie ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στον πατέρα της και έγραψε απλά:

«Steph loves you!»

Η Hyundai αποφάσισε να κάνει το μήνυμα ορατό από το Διάστημα

Για τον σκοπό αυτό μετέφερε 11 Genesis στην περιοχή Delamar Dry Lake, στην έρημο της Νεβάδα. Τα αυτοκίνητα ανέλαβαν να «ζωγραφίσουν» το μήνυμα στην επιφάνεια της αποξηραμένης λίμνης, χρησιμοποιώντας τα ελαστικά τους. Φυσικά, για να μπορέσει να διαβαστεί από έναν άνθρωπο που βρισκόταν εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, το μήνυμα έπρεπε να είναι τεράστιο.

Η τελική εικόνα καταλάμβανε έκταση 5,55 km²

Τα 11 αυτοκίνητα κινήθηκαν συντονισμένα στην έρημο, αφήνοντας πίσω τους τα ίχνη των ελαστικών τους και σχηματίζοντας το μήνυμα της Stephanie. Το εγχείρημα δεν ήταν μόνο εντυπωσιακό ως ιδέα. Καταγράφηκε επίσημα από τα Guinness World Records ως η μεγαλύτερη εικόνα που δημιουργήθηκε από ίχνη ελαστικών αυτοκινήτων στον κόσμο.

Ο Terry Virts κατάφερε να εντοπίσει το τεράστιο μήνυμα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και μάλιστα το φωτογράφισε από το Διάστημα. Έτσι, μια προσωπική αφιέρωση μιας 13χρονης στον πατέρα της μετατράπηκε σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα projects που έχει πραγματοποιήσει ποτέ μια αυτοκινητοβιομηχανία.

Μπορεί να έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια από εκείνη την ημέρα, όμως το αποτέλεσμα παραμένει εντυπωσιακό. Γιατί δεν είναι κάθε μέρα που 11 αυτοκίνητα γράφουν ένα μήνυμα στη Γη και ο παραλήπτης το διαβάζει από το Διάστημα.